Aumenta el costo de peaje en la caseta de San Miguel

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de ayer se elevó a 80 pesos el costo del cruce por la caseta de peaje de Nuevo San Miguel para los automovilistas que transitan por la carretera internacional.

Sin un previo aviso y sin notificación alguna, la nueva tarifa vehicular comenzó a aplicarse desde las primeras horas de ayer por las encargadas de la operación de los diferentes carriles de circulación a los miles de viajeros que diariamente circulaban por la carretera México 15 de sur a norte y de norte a sur.

El costo de la tarifa que todavía hasta el viernes se encontraba vigente en este puente de peaje era de 78 pesos por unidad, por lo que el aumento aplicado fue de 2 pesos por cada vehículo que cruza por este lugar.

Como consecuencia del aumento aplicado, los señalizadores que mostraban las anteriores tarifas fueron retirados y en su lugar solo podían apreciarse las lámparas que los iluminan, lo que generaba ciertas dudas entre los viajeros.

El alza al costo de la tarifa de peaje fue denunciado por prestadores de servicios que diariamente recorren la zona para distribuir sus diferentes productos, quienes se sorprendieron por la nueva tarifa aplicada, ya que poco a poco se ha venido elevando hasta alcanzar este nivel.

Sin tarifas. Los señalizadores que mostraban las tarifas anteriores fueron retirados y eso generó desconcierto entre los viajeros. Foto: EL DEBATE

Costo excesivo

Raúl, un automovilista que cruzó por la zona, señaló que el problema es que por toda la ruta hay decenas de casetas de peaje que prácticamente representan un costo muy excesivo y un verdadero atentado para los automovilistas que se atreven a viajar para intentar conocer nuevos destinos nacionales.

Expuso que él viene viajando desde el estado de Michoacán a donde acudió en viaje de placer y ha cruzado por muchas casetas que en global le significaron una fuerte erogación económica porque incluso le ha resultado más caro atravesar los diferentes puentes de peaje que la misma gasolina que ha tenido que consumir en su unidad para realizar este recorrido.

Costos. Un trabajador de la caseta de peaje de San Miguel realizaba labores en las pantallas de exhibición de tarifas. Foto: EL DEBATE

Dijo que fácilmente tuvo que realizar una erogación, solo por el costo de casetas de ida y de vuelta, sin incluir el gasto de la gasolina, de cerca de los 4 mil pesos para viajar al estado de Michoacán, lo cual considera muy excesivo y caro y aún más porque el estado que guardan muchas de las carreteras, en muchos tramos deja mucho qué desear, pero al final tienen que pagarlas porque no pueden hacer nada para impedirlo, porque simplemente si no traes dinero no te dejan pasar.

Filas. El carril de circulación de norte a sur de la carretera México 15 registraba ayer un alto cruce de unidades. Foto: EL DEBATE

Sin declaraciones

Por su parte, al tratar de ser cuestionados sobre este aumento, representantes de la caseta de cobro de peaje manifestaron no estar facultados para hacer declaraciones al respecto, aunque sí reconocieron que la nueva tarifa ya se estaba aplicando a los automovilistas.