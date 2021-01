Aumenta número de pacientes Covid-19 en Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el relajamiento social que se registró en las últimas dos semanas de diciembre, los casos positivos de Covid-19 han ido al alza y la atención en los hospitales de Ahome van en aumento.

En el caso del Hospital General de Los Mochis, el número de pacientes internados en el área Covid-19 ha aumentado, especialmente la solicitud de atenciones previas al diagnóstico de esta enfermedad, declaró Sergio Loza Rivera.

“Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sentimos un repunte en los casos en el municipio y no sólo en el municipio, sino en el hospital, y eso lo vemos a través del triage respiratorio, que es en donde llegan los pacientes a valorarse. Ha habido un incremento en la solicitud de atención en el mismo y además de eso, hemos tenido un incremento en pacientes que tienen la necesidad de hospitalización”, indicó.

Asimismo, precisó que actualmente atienden entre 16 a 18 pacientes, e insistió en que eso marca un aumento en los casos positivos, lo cual genera preocupación.

En ese sentido, dijo que lamentablemente los pacientes que llegan a revisión van ya en un estado avanzado de la enfermedad, por lo que muchos de ellos tienen que ser intervenidos casi de manera inmediata.

“Una de las cuestiones que deben de saber no solamente es que ha habido un incremento, sino que los pacientes nos llegan en una manera un poquito más crítica, es decir, muchos de estos pacientes al llegar casi inmediatamente o a los días posteriores debido a la gravedad de la enfermedad con la que llegan, han tenido que ser sedados y conectados a un ventilador mecánico como parte del tratamiento para su recuperación”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que es necesario que la población tome el tema de los contagios con mayor responsabilidad, es decir, pidió atender las recomendaciones como el uso permanente del cubrebocas, el gel antibacterial y, sobre todo, el distanciamiento social.

“Aquí es en donde hago un llamado a la sociedad, tal como lo hemos venido haciendo durante toda la contingencia. Las medidas continúan vigentes, lo que quiero decir es el llamado a toda la sociedad de todo el sistema de salud, de todo el sistema médico de aquí del hospital, es que la pandemia del Covid está vigente, no se acabó en el 2020, continúa en el 2021. Es importante que mantengan el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, de gel antibacterial, el lavado de manos.”

El funcionario estatal agregó que es importante no acudir a reuniones o fiestas en donde haya más de 10 personas.

Insistimos mucho en no acudir a reuniones de mayores de 10 personas, de no realizar ahorita festejos, de no romper el núcleo familiar, es decir, la sociedad tiene que asumir ese rol de responsabilidad”, asentó.