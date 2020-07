Aumentan quejas por contra PASA en Ahome: director de Servicios Públicos

Los Mochis, Sinaloa.- Durante la contingencia por el Covid-19, las quejas por el mal servicio de recolección de basura en el municipio de Ahome han incrementado considerablemente, afirmó Iván Gálvez Meza.

El director de Servicios Públicos Municipales comentó que diariamente se tienen reportes por la falta del servicio, lo que indica que la empresa está fallando.

“La verdad es que sí hay muchas quejas. Por ejemplo, por decirles algo, esta semana ha habido unos ocho o diez reportes en diferentes puntos de la ciudad. La empresa dice que recogerán la basura al día siguiente, hay que reconocer que los camiones que tienen son insuficientes pero siguen queriendo cobrar”.

Entrevistado por la retención del pago a la empresa Promotora Ambiental La Laguna, el funcionario municipal dijo que ese tema le compete directamente al área de Tesorería Municipal, no a él.“El pago es con Tesorería, el servicio a mí me toca cubrirlo y cuando tengo quejas, que son muy seguidas, me toca a mí reportarlo y darle seguimiento, pero con lo del pago a la empresa, la verdad es que yo no me meto”.