Aumentan tarifa de peaje en caseta de San Miguel

Los Mochis, Sinaloa.- Con incrementos de hasta 12 pesos sobre el precio anterior, la caseta de peaje a la altura del puente de San Miguel Zapotitlán subió sus tarifas para los conductores, quienes tendrán que pagar 78 pesos por automóvil.

En esta caseta no se había presentado un aumento en sus precios desde el 22 de enero del 2018, por lo que para los automovilistas representa un gran golpe para sus bolsillos.

Hasta el cierre de esta edición, este precio no se reflejaba en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero ya se hacía efectivo al cruzar la caseta en San Miguel por la carretera Internacional México 15.

Molestia

Conductores habituales de esta rúa federal señalaron que este incremento no debía presentarse todavía, ya que la infraestructura aún presenta estragos por la depresión tropical 19-E que afectó a Sinaloa el pasado mes de septiembre. “Hay dos tramos en el camino que todavía no funcionan, no sirven, y aun así le suben el precio a la caseta como si estuviera muy buena la carretera”, señaló Marcelo Carrazco.

Asimismo, el chofer mencionó que el incremento de los precios les afecta a todos por igual, pero más a los transportistas o cargadores, quienes deben de pasar diariamente por ellas.

“El aumento nos afecta a todos. Es un aumento considerable para los que nos tenemos que trasladar de un lado para otro y pagamos varias casetas. Aquí va entre 100 y 200 el precio, pero en otros lugares superan los 300 pesos lo que pagamos por caseta y pues es un gran gasto”.

Precios

Los precios para automóvil es de 78 pesos, mientras que para motocicleta es de 38 pesos; para autobuses y camiones se divide en 2 ejes con un precio de 126 pesos; para 3 y 4 ejes la cuota es de 138; 197 para 5 y 6 ejes y 251 pesos para 7, 8 y 9 ejes.

Asimismo, el eje excedente sencillo tiene un precio de 39 pesos y el eje excedente de carga uno de 66, respectivamente.