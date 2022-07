Aumento de 1.50 en camiones urbanos con aire en Sinaloa es para no confundir

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque se había informado en un principio que el aumento al transporte público urbano sería de 1 peso, el incremento real fue de 1.50 pesos en los camiones con aire que no son Puro Sinaloa.

Raúl Delgado, secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Sinaloa (Atusum), comentó que se unificó la tarifa a 12.50 pesos en los camiones Puro Sinaloa y unidades con aire de modelos anteriores para que el usuario no se confundiera.

“En ese sentido, el camión Puro Sinaloa que era de 11.50, sube un peso, sube a 12.50. El camión que no trae aire acondicionado que cobraba 10 pesos, sube un peso y sube a 11 pesos, y el camión que antes cobraba 11 pesos que no era Puro Sinaloa hoy también va a cobrar 12.50. Se dan los 12.50 de manera uniforme, para que no exista confusión entre las tarifas del transporte y que la gente sepa exactamente cuánto es lo que tiene que pagar”.

Detalló que el aumento que se dio es en promedio a un 10 por ciento a la tarifa que se estaba cobrando, de tal manera que el camión sin aire que cobraba 10 pesos, ahora cobra 11 pesos.

“Pero el que cobraba 11 pesos, si le aumentas el 10 por ciento, entonces tendría que cobrar 12 pesos con 10 centavos, el camión Puro Sinaloa, que cobraba 11.50, entonces tendría que cobrar 12 pesos con 65 centavos, considerando que del estudiante no recibió ningún aumento, y para tener un costo promedio de la tarifa con aire acondicionado se establecieron los 12.50 de manera pareja, para no confundir a la gente y de alguna manera compensar que no aumentó el boleto del estudiante”, dijo.

No pagan boleto

Destacó que la novedad es que se establece que todas las personas con discapacidad tendrán que sacar su credencial en una institución oficial para que no se les cobre el boleto. “La persona discapacitada, en el servicio público urbano del estado de Sinaloa, viajará de manera gratuita, siempre y cuando porte la credencial correspondiente”, señaló el líder transportista.