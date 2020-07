Aún no hay fecha para reabrir cantinas, bares y centros nocturnos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Todavía no hay una fecha establecida para que se reactiven cantinas, bares, antros y centros nocturnos en el estado, informó Octavio Ruiz Fonseca.

El director de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado mencionó que el pasado lunes se reunió con propietarios y encargados de los negocios de estos giros en esta ciudad.

Expuso que esta convocatoria fue con el único interés de que los propietarios y encargados de estos establecimiento que han permanecido cerrados por alrededor de tres meses, tuvieran conocimiento de que ya fueran preparando sus protocolos de seguridad para que cuando se dé la reapertura de estos giros ya se encuentren listos, capacitados y preparados para que cumplan cada uno de ellos con los requisitos de estos protocolos para garantizar la seguridad de quienes puedan acudir ya a estos negocios.

Eso fue prácticamente lo que se les dijo, cada quien participó. Pero no hubo ninguna inquietud de ellos de que pudieran cerrar de manera definitiva. No se les dijo una fecha de reapertura porque todavía no la tenemos; prácticamente era dialogar para que se fueran preparando en ese sentido, comentó.