Aún no se deben dejar los cubrebocas: Canacintra Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Mientras haya un caso positivo de Covid-19 no se pueden dejar de lado los protocolos sanitarios, entre ellos, el uso del cubrebocas como es la intención del gobierno federal, consideró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra delegación Los Mochis señaló que si bien es cierto la tendencia desde hace varias semanas ha sido a la baja en cuanto a contagios, sostuvo que aún hay personas con esta enfermedad y por lo tanto, las medidas sanitarias deben de permanecer.

Postura

“Hay que seguir con los protocolos, seguir manteniendo las distancias y sólo que vean las condiciones adecuadas o con los espacios de la empresa o negocio, pues pudieran permitir el quitarse el cubrebocas, aún así, si los aforos son más grandes las medidas tienen que seguir, no podemos bajar la guardia. Para el punto de vista empresarial, el cual yo representó y de todos los sectores no nada más en el industrial, no debería de generalizarse esta eliminación, no podemos relajarnos hasta ese punto”, mencionó.

El líder del sector industrial comentó que ya se sabe que cada vez que hay una ola los riesgos de contagio son más fuertes, pero, además, añadió, que está el tema del soporte de las empresas, pues no todas logran sobrevivir a un rebrote masivo.

“Cada vez, cada ola, las empresas se endeudan más, quedan más afectadas, reducen en mucho los casos la planta laboral, que en nuestro sector afortunadamente no hemos llegado a ese punto, pero no podemos llegar a eso”.

Llamado

Por último, sostuvo que es necesario analizar la situación dependiendo del momento y las condiciones de cada estado, municipio o ciudad.

“Que analicen si realmente es necesario quitar las medidas sanitarias, pudiera ser si son espacios grandes y que pueden estar sin esas medidas, pues pudiera ser válido, pero si no o hay mucha gente, la recomendación es mantener las medidas, lo que menos se quiere es tener una recaída que no estamos exentos de otra ola”.