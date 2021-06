Aún no se reflejan los dos metros cúbicos más que autorizó la Conagua: Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Los dos metros cúbicos que autorizó la Conagua adicionales a los 12 que se estaban extrayendo de la presa para consumo humano, no se han visto reflejados en las plantas potabilizadoras, informó Hernán Medina Soto.

"El tema es que aún esos dos metros cúbicos no se han reflejado en nuestras plantas. Todavía tenemos carencia en niveles de agua. En la mañana fuimos a la planta Comisión a revisar el nivel y no tenemos la producción al 100 por ciento".

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) expuso que harán una revisión técnica de los canales porque no ha llegado la cantidad de agua que se autorizó y que al final de cuentas es un compromiso que hizo Conagua.

El funcionario municipal añadió que si los 14 metros cúbicos no son suficiente, tendrán que hacer gestión por más agua.

Mencionó que la indicación que ha dado la Conagua es que se tiene el agua suficiente para dos años, tanto para uso industrial, comercial y principalmente doméstico.

El tema no es que si hay robo de agua, que si hay pérdidas en el camino, el detalle es que no tenemos la cantidad de agua necesaria para operar nuestros sistemas, destacó.

Mencionó que la Conagua les informó que a partir de hoy se iba manifestar el tirante de agua adicional en los canales, pero que de momento no se ha tenido esa mejoría.

Ha sido muy poca la mejoría. Vamos a hacer un comunicado con ellos para comentarles que no se ha visto reflejado el incremento de agua.

El gerente de la Japama se reunió con la intercamara local para hablar sobre esta temática, en la cual recibió el apoyo del gremio empresarial.

"El pueblo en general, al hablar le echamos la culpa a Japama de que no hay agua, cuando es el que menos culpa tiene, porque es el que la recibe. Si Conagua no abre la compuerta y suelta más agua, Japama no va a poder hacer nada y va a tener una serie de problemas que afectan a toda la ciudadanía", comentó Marco Vinicio Ibarra.

El presidente de Canaco Los Mochis dijo que la intercamaral le da todo el apoyo a la Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome para que Conagua entregue más agua.

"No pueden poner situaciones técnicas en una situación de salud de la población.También hacerle un llamado a la población para que cubra su recibo de agua y se ponga al corriente, pues es importante que Japama cuente con los recursos necesarios para seguir apoyando a las personas que no tienen el preciado líquido".

Hernán Medina dijo que el tener el acercamiento y el apoyo de la intercamaral es muy importante ante la situación que se está viviendo de sequía.

Ya hay agua en los pozos de la cabecera municipal de Choix

