Aunque el IEPS está subsidiado al 100%, la gasolina sigue subiendo de precio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El precio de la gasolina sigue subiendo en Los Mochis a pesar de que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está subsidiado al 100 por ciento en el caso de la gasolina Magna, al 82.75 por ciento en la Premium y a 88.46 por ciento el diésel, formó Heriberto Félix Díaz.

El empresario gasolinero y ex presidente de Proveedora y Comercializadora de Hidrocarburos en el centro y norte del estado detalló que la gasolina Magna de 5.49 pesos que se le realiza de subsidio al IEPS se encuentra a 0 pesos, es decir al 100 por ciento subsidiado, la Premium de 4.64 pesos a 3.84 pesos de subsidio 82.75%) el diesel de 5.34 pesos a 0.70 pesos (88.46%).

"El conflicto que hay a nivel internacional ha provocado el encarecimiento del petróleo, entonces para que no siga subiendo aquí en México se ha venido disminuyendo lo que es el IEPS, que es de 4.49 por litro, y lo han ido disminuyendo, y ahorita ya bajaron al cien por ciento, está en 0 por ciento el IEPS. No están cobrando un cinco de IEPS, pero aún así el precio de la gasolina no baja".

Agregó que el gobierno Federal ya no tiene de dónde echar mano para evitar que el precio de la gasolina siga subiendo, pues ya subsidió al cien por ciento el IEPS y el precio de la gasolina sigue subiendo porque todo se debe al mercado internacional.

"Definitivamente quien va a sentir esto con el presupuesto es el gobierno Federal porque todo lo que estaba presupuestado de ingresos por el IEPS, que es una cantidad muy grande, se está disminuyendo".

Expuso que si se llegara a presentar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pudiera afectar el precio internacional del petróleo porque Rusia es uno de los proveedores más importantes para Europa, principalmente.

"Por otro lado, el precio del petróleo que exporta México ha tenido un incremento muy importante, son ingresos muy importantes que no tenía por exportación, y sí está exportando petróleo".

En Los Mochis, los precios promedios de la gasolina Magna o regular se encuentra a 22.16 pesos, la Premium a 23.72 pesos y el diésel a 22.65 pesos el litro.