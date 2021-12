Aurelio conquista el paladar con sus paletas de hielo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aurelio Chávez Cárdenas, vendedor de paletas de hielo, recorre las calles del sector Centro de la ciudad de Los Mochis empujando el carrito heladero, a paso lento, como el viento de invierno. De vez en cuando con su voz cansada grita ofreciendo su producto para que la gente escuche que anda cerca, sobre todo sus principales clientes, los niños.

Aurelio es un adulto mayor quien vive solo en esta ciudad de Los Mochis desde hace 7 años, comentó que tuvo que emigrar de su natal Mazamitla, Jalisco, en busca de una mejor vida.

Asegura que no recuerda una etapa de su vida en donde la vida le haya sonreído, pues sus pensamientos no van más allá de recordar una vida difícil y complicada.

“En mi tierra cuando estaba con mis padres trabajaba la tierra, ayudaba en las tareas del campo, sembraba y cosechaba maíz.

Don Aurelio señaló que a pesar de su avanzada edad tuvo que salir de su tierra, pues los sicarios los han obligado a desplazarse, salen de sus hogares sin nada, solo con lo que llevan puesto.

“El crimen organizado, los sicarios son los que tienen con miedo a los pobladores no solo de Mazamitla, sino en todo el estado de Jalisco, así como yo muchas familias han salido del pueblo ya que eso de vivir con temor no es vida, ya que a pesar de que no se les hace nada y uno no se mete con ellos, ellos siempre tienen amenazados a los pobladores”, resaltó.

Miedo al contagio

“No tengo en donde vivir, pero por suerte me dieron un pequeño espacio en la paletería, ahí llegó a dormir y paso el tiempo cuando no trabajo”, subrayó.

Don Aurelio aseguró que a pesar de tener miedo de contagiarse del Covid-19 que ronda buscando víctimas para devorar, él tiene que salir pues si no lo hace no tendría dinero para alimentarse y comprar otros productos básicos que se necesitan.

“Me faltan dos años para tramitar el 65 y más, espero llegar a esa edad para poder tener ese ingreso, pues cada día me siento más cansado, sobre todo por mis rodillas que me duelen mucho, pero aun así tengo que caminar con mi carrito de paletas”, enfatizó.