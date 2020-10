Automovilistas piden que terminen pavimentación en bulevar Chihuahuita en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos, pero sobre todo automovilistas que transitan por el bulevar Chihuahuita en la ciudad de Los Mochis, denunciaron que desde hace tiempo se ha hecho la solicitud al municipio de Ahome de que se terminen con los trabajos de pavimentación de esta calle, pero al día de hoy nadie se ha comprometido para concluir este proyecto.

Carlos Benjamín, automovilista, dijo que es una verdadera molestia transitar por este lugar, especialmente cuando llueve pues aseguró que es mucho el cochinero que se hace.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero además, estableció que hay problemas de basura, escombro, y falta de alumbrado público que pone en pésimas condiciones esta avenida.

Las quejas

“Lo que nosotros queremos es que las autoridades de verdad se comprometan con esta bulevar y nos ayuden a terminar de pavimentar. Yo vivo en el fraccionamiento de atrás, esta es mi calle de todos los días y la verdad es que es una batalla andar por aquí, más cuando llueve, porque hay muchos tramos que no están terminados; entonces, es un cochinero el que se hace, ni parece que estamos en la ciudad, la verdad”, indicó.

En uno de los tramos del bulevar existen muchos camiones de cargo obstruyendo el paso, dicen que han denunciado. Foto: Libertad Montoya/ Debate

En ese sentido, comentó que en repetidas ocasiones se ha hecho la solicitud pública a las autoridades municipales, pero hasta el momento nadie les ha hecho caso.

En las partes en donde no está pavimentado en este bulevar, los automovilistas enfrentan problemas y es que la calle está en malas condiciones. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Incluso, comentó que en una ocasión los vecinos se juntaron y estaban dispuestos a dar el dinero que les corresponde con tal de que se hiciera la obra, pero nunca hubo disposición de las autoridades.

“Antes no nos ayudaron y la verdad es que con este nuevo alcalde dudo que nos ayuden y es una lástima porque este bulevar es muy transitado aunque parezca que no; ya que no nos van a dar la obra, por lo menos que nos ayudaran a que estuviera bien.”