Autoridades de API no se presentan en reunión acordada con topeños

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de Topolobampo se quedaron esperando la reunión que sostendrían hoy con el director de la API para que les presentara avances de las peticiones que han hecho durante las manifestaciones y bloqueos de la caseta de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo.

Joel Ulises Pinzón Vázquez, activista social y dirigente del Colectivo Aquí No, manifestó que no se presentó el director de la API, Marco Antonio Ibarra Olaje, a la reunión pactada el día de hoy a las 10:00 horas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No se presentó. El día de ayer a las 8 de la noche nos mandó un oficio diciendo que debido al Covid-19, como funcionario público no puede participar en reuniones con mucha gente debido a que no se le puede relacionar con política".

Leer más: Pescadores y habitantes de Topolobampo se reunirán con la API

Expresó que en dicho oficio les informó que las peticiones las iban a tratar con las autoridades correspondientes.

Prácticamente no dio respuesta de nada, y lo que se determinó a seguir es que vamos a optar por una estrategia legal, así como también en su momento pues ya veremos qué movimiento social será oportuno realizar para llamar la atención de los funcionarios de nivel federal, dijo.

Entre las peticiones que solicitan a la API los topeños está no al control del muelle pesquero, que se recorra la caseta y mayor flexibilidad en el acceso a las personas de Topolobampo que van a realizar alguna actividad dentro de API, una mayor vinculación de las empresas con la comunidad, que se emplee a gente de Topolobampo, que haya aportación de las empresas en mejoras en al comunidad, que no hagan mas rellenos ni muelles, que dejen pescar a la gente cerca de los muelles, entre otras.

Leer más: Lancheros de Topolobampo, Ahome, piden que se abra el malecón los fines de semana

Pinzón Vázquez dijo que este día también le pedirían al director de la API que retirara la denuncia que hizo en la FGR en contra de él y otros dos compañeros por sabotaje en contra de la API.