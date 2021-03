Autoridades de Ahome instalan de nuevo el filtro a la entrada de El Maviri

Los Mochis, Sinaloa.- Los restauranteros de la playa El Maviri denunciaron que las autoridades del municipio de Ahome no respetaron los acuerdos y volvieron a instalar el filtro a la entrada de la isla durante sábado y domingo para revisar que la ciudadanía no introduzca mascotas ni botellas de vidrio.

"Las quejas que se obtuvieron este fin de semana, pues son realmente más de 8 restaurantes que tuvieron problemas con reservaciones de gente que no pudo pasar, se quedó la comida pedida, gente que ya había reservado y ya no se le permitió pasar después de las 3 de la tarde", expresó Rosabel Ramírez.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur) manifestó que se cerró el acceso a la playa cuando el lado izquierdo de la isla estaba a un 30 por ciento de la capacidad y el lado derecho a un 8 por ciento de su capacidad, y las playas a un 5 por ciento.

"Las playas estaban a un 5 por ciento de su capacidad porque ha estado haciendo frío y la gente realmente no va a bañarse, en su mayoría van a acampar, estar un rato sobre los mezquites los que no van a comer, y el otro grupo que va a comer pues bueno en los restaurantes, entonces se ha estado cerrando por tres ocasiones El Maviri a una hora que vienen siendo las 3 de la tarde con el argumento de que ya no hay capacidad, de que ya está lleno, saturado El Maviri, entonces no se están haciendo las cosas con verdad y se siguen perdiendo clientes y siguen perdiendo reservaciones", dijo.

Añadió que no toda la gente reserva en los restaurantes, pues hay gente que viene de fuera sin reservación previa.

Expuso que los dos fines de semana en los que no estuvo el filtro, se trabajó muy a gusto, ya que los carros entraron con fluidez.

Mencionó que a las 18:00 horas ya están sacando a las personas de El Maviri, algo que ven con buenos ojos, pues dijo que son lineamientos ya establecidos.

Rosabel Ramírez dijo que el sentir de los restauranteros es el tiempo que se pierde en la revisión y que no dejan pasar a la gente que tiene reservaciones en los restaurantes y que se cierre El Maviri sin una verificación real, aunque esté vacío y los restaurantes estén a un 20 por ciento de capacidad.

Mencionó que no saben si la ciudadanía ya está enterada de los lineamientos que se tomarán en las playas, ya que ellos como sector productivo se enteraron de última hora y a raíz de que han estado tocando puertas para que los escucharan y ver cómo se estaría trabajando en Semana Santa.

Estos son los lineamientos en la playa que obtuvieron de último momento de parte de Seguridad Pública Municipal, los restauranteros de El Maviri: