Autoridades de Ahome llaman a celebrar con responsabilidad la Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que los casos positivos de Covid-19 han tenido una tendencia a la baja y muchos adultos mayores de Ahome ya han sido vacunados, aún no es momento de bajar la guardia, declaró Salvador Lamphar Rodríguez.

En ese sentido, el coordinador de Protección Civil de Ahome llamó a celebrar una Semana Santa con responsabilidad, disfrutar de estos días de asueto, pero con responsabilidad sin dejar de lado los protocolos de protección que se han dado desde el día uno de la contingencia sanitaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Llamado

“Protección Civil estará muy al pendiente ante cualquier escenario. Estamos al pendiente sobre todo de los balnearios, de San Juan, de Las Salinas, La Robalera, todos. Tenemos ahorita ya abierto un lugar fijo en El Maviri, a un lado de los baños, para que cualquier persona que tenga una emergencia acuda ahí con nosotros”, indicó.

Leer más: Municipio de Choix proyecta la zona de Piedra Bola como nuevo atractivo turístico

De igual forma, dijo que aun cuando existe un protocolo para llevarse a cabo estos días, el llamado a crear conciencia en donde si no se sale de las casas es mejor, pues se disminuye el riesgo de contagio.

“Es importantísimo saber que no se ha acabado la pandemia. El hecho que se está vacunando la gente no nos permite andar para arriba y para abajo. Soy de la teoría que hay que tener una responsabilidad social, si no ponemos de nuestra parte no llegamos a ningún lado, vamos teniendo un bien común que es la salud pública”, abundó.

Muchos visitan la Plazuela 27 de Septiembre de Los Mochis para pasar un momento de distracción. Foto: Debate

Vigilancia

El funcionario precisó que estarán participando en este operativo más de 650 personas distribuidas en todos los centros de dispersión del municipio.

“En San Miguel habrá un campamento también. No es una invitación para que la gente se quede a acampar ni para que se quede ahí. Son más de 650 personas, pero eso se hace para prevenir, pero pudiera haber una situación en el transcurso de esta semana, aquí no es una invitación a que salgan, para nosotros sería mejor que se quedaran en su casa, es una cuestión de salud pública.”

Recordó que de acuerdo a las medidas que se tomaron para estos días es que después de las 18:00 horas no se permitirá el acceso o la permanencia de nadie en las playas y en el río.

“Esperemos que la gente comprenda. Son los mismos protocolos que se han tenido, se expandió al 50 por ciento máximo; sin embargo, esto no es una invitación a que acudan a la playas sino a que sean responsables”, destacó.

El Parque Sinaloa es otra opción de los ahomenses para pasar un momento agradable y tranquilo. Foto: Debate

Salud

Mientras tanto, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, insistió en que es necesario que no se baje la guardia, pues lo que se busca es mantener en medida de lo posible, un control en el número de casos de contagio de Covid-19.

“Aquí la invitación es que se queden en casa en vez de salir. Nuestros elementos de Summa y el personal estarán al pendiente de la ciudadanía. Sobre todo en donde habrá más concurrencia de personas, nosotros estaremos muy al pendiente, vamos a instalar un módulo de atención en El Maviri, estaremos atendiendo cualquier eventualidad que se presente. Hacemos el llamado si es posible de no salir de casa, no acudir a reuniones o lugares aglomerados y continuar con todas las medidas que ya sabemos, como el lavado constante de manos, el uso del cubrebocas siempre, el uso de gel antibacterial y mantener sana distancia”, asentó.

El Fuerte es uno de los destinos preferidos en este tiempo. Foto: Debate

Operativo Coepriss

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriss), en una coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, estableció el operativo de vigilancia sanitaria con criterios, medidas y recomendaciones consensuadas en el Comité en Salud para cuidar la salud de la población y evitar un repunte de casos positivos de Covid-19 después del periodo vacacional.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales informó que son sujetos a este protocolo todas las playas y centros recreativos de Sinaloa con un aforo limitado al 50 por ciento, sana distancia entre familias de al menos 20 metros, ocupación de las playas hasta las 18:00 horas y la prohibición de acampar.

Leer más: Gasolineros de Los Mochis esperan repunte en ventas por Semana Santa

“Se implementarán filtros sanitarios en los distintos puntos de acceso a Sinaloa: terrestre (incluidas centrales camioneras), marítimo y aéreo, para la toma de temperatura. En caso de presentar temperaturas de 37.4°C superior, se restringirá la entrada a toda persona que presenten síntomas de Covid-19 y no se permitirá la instalación de templetes para conciertos o peñas musicales”, advirtió.

Choix ofrece también puntos atractivos. Foto: Debate

También las autoridades de El Fuerte y Choix se declararon listas para recibir a visitantes con todas medidas sanitarias que exige la pandemia.