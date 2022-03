Autoridades de Japama Ahome aprueban las horas extras

Los Mochis, Sinaloa.- Las horas extras y el pago de las mismas son solicitud y autorización de las autoridades de la Japama y no propiamente una exigencia del Sindicato, afirmó Alberto Meza García.

El secretario general del Sindicato Regional de Trabajadores de las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, El Fuerte y Choix señaló que los trabajadores no ejecutan ninguna acción fuera de su horario laboral si no están autorizadas previamente por los encargados de las áreas, en este caso, las técnicas.

“No se trabaja ni una hora extra si no previamente me lo autorizan, yo no puedo decir que ayer trabajé tantas horas extras y exigir que me las paguen, no. Si ha habido tiempo extra pero es necesario porque hay muchas eventualidades. El tiempo extra muy claramente nosotros no lo pedimos, nosotros no lo exigimos, nosotros no lo damos, es la empresa quien nos lo da por las necesidades del mismo trabajo”, indicó.

En ese sentido, se dijo sorprendido de que las autoridades municipales quieran ver al Sindicato de la Japama como que es quien quiere dañar las arcas de la paramunicipal, cuando insistió, son los mismos gerentes, encargados de las áreas quienes autorizan estos trabajos fuera del horario laboral establecido.

“No se porqué este señor (Fausto Ibarra) nos dice que estamos generando mucho tiempo extra como si nosotros dijéramos que queremos trabajar tantas horas. Para que me paguen una hora extra ocupo cinco firmas de los jefes, no es de uno, firma uno, firma otro. El gerente general no tiene nada que ver con esas firmas, él no firma, es el área técnica. No es verdad lo que dice, no hay ningún protegido”, destacó.

Foto: Debate

Con referente a la creación de un turno vespertino para evitar este pago elevado por concepto de horas extras, el líder sindical aseguró que ya se cuenta con este horario laboral en algunas áreas como plomería.

“Ya hay un turno de dos cuadrillas vespertino, son mini cuadrillas que unos descansan lunes y martes, otros jueves y viernes, ellos entran a las 13:00 y salen a las 20:00 horas. El tema de más personal hay que verlo con la gerencia, para ver las condiciones que consideren que hay que hacer y bajar la información al personal, previo a una plática. En el turno vespertino estamos hablando de plomería en donde hay dos cuadrillas”.

En ese sentido, reconoció que existe la necesidad de la creación de un turno vespertino con cuadrillas más extendidas; sin embargo, aclaró que este tema se platicará con el gerente general (Raúl Pérez) pues de llegar más personal, el sindicato buscará tener injerencia.

“Vamos a platicar con el gerente. Hay tiempo extra porque en la tarde también hay eventualidades, también hay trabajo, en el día no alcanzan a sacarlo. Los que entran en la mañana a veces siguen por la tarde trabajando pero con previa autorización”.