Autoridades de Salud suplican no hacer fiestas para evitar un repunte de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Por temor a que haya un repunte de Covid-19 durante estas celebraciones de diciembre, autoridades de Salud de Ahome suplicaron a la población no realizar fiestas ni reuniones.

“Como autoridades de Salud les suplicamos, les rogamos no realizar fiestas ni reuniones. No hay que exponernos, no hay que cambiar un momento de diversión por una tragedia individual o familiar”, exhortó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome comentó que en diciembre hay fechas muy propicias para realizar fiestas y reuniones, para estar con los seres queridos; sin embargo, dijo que esta es una emergencia sanitaria, y ya se ve la luz para el control de la pandemia, por lo que pidió prudencia a la ciudadanía y que espere un poco más.

Las autoridades de Salud temen que con las celebraciones y el relajamiento social de diciembre repunten los casos de Covid-19 en el municipio de Ahome.

Riesgo de incremento

Francisco Espinoza informó que hasta el día de ayer los casos activos de covid en Ahome eran 52 pacientes, pero si existen fiestas de manera desproporcionada como se han dado en otros estados, pudiera haber un incremento del 20 por ciento de los casos.

Héctor Arnoldo Rosas, director del Centro de Salud de Los Mochis, dijo que se tienen que seguir aplicando las medidas preventivas y evitar reunirse con gente que no se sabe a dónde va o de dónde viene.

Asimismo, Mario Soto, director del Issste de Los Mochis, comentó que apelan a la conciencia de los ahomenses y los sinaloenses porque ninguna institución de gobierno y particular va a tener los insumos necesarios para poder solventar la fuerte pandemia.

Por el mismo tenor, Luis Pablo Urcisichi, subdirector del Hospital General de Los Mochis, dijo que los últimos meses la gente se ha relajado porque quizá ya no ven tanto enfermo como en los meses de mayo, junio y julio.

Añadió que el hospital se ha mantenido entre 8 y 9 pacientes covid, pero ayer eran 12.