Autoridades ignoran estudio profesional sobre posibles socavones

Los Mochis, Sinaloa.- Un análisis exhaustivo sobre el estado de las calles de Los Mochis, completamente ciudadano, pero con el profesionalismo de investigadores, fue entregado hace 15 meses a las autoridades municipales, estatales y federales y pese al hundimiento de vialidades no ha sido tomado en cuenta para atender el problema, reveló Héctor Hallal Zepeda.

El estudio, cuyos resultados arrojaron más de 40 observaciones especiales, donde se revelan a detalle los daños causados por las inundaciones de septiembre de 2018, así como el bloqueo de las aguas pluviales que se ha hecho con la mala proyección de obras en la ciudad, se realizó durante dos meses por miembros del colectivo denominado Por un Mochis Mejor, quienes decidieron impulsarlo como iniciativa de ley ante el Congreso del Estado ante la nula sensibilidad de las autoridades locales para atender el problema.

De brazos cruzados

“Por un Mochis Mejor apelamos a que los documentos que se entregaron se utilicen para beneficio, no les costó ni un cinco, que los desempolven y los revisen, que no siga guardado en el cajón”, agregó Hallal Zepeda, miembro de este colectivo.

El representante del colectivo insistió en que las autoridades municipales conocen este estudio, sin embargo, dijo, “siguen con los brazos cruzados y es lo que nos incomoda porque estamos pagando el agua y prediales, pero no estamos siendo informados, como organismos nosotros queremos informar a la gente y obligar a los ayuntamientos a que hagan las cosas como deben ser porque la naturaleza no perdona. Eso es asunto técnico, no político”.

Fallas

Reveló que históricamente en esta ciudad el drenaje funciona de manera mixta, es decir, el sistema pluvial se cruza con el sanitario, puesto que la tubería que se utiliza es la misma y con las lluvias el sistema fue insuficiente y provocó el colapso que existe en la actualidad, lo cual conlleva a consecuencias graves, como los socavones que aparecen constantemente y que han acabado con la vida de personas.

Sin embargo, dijo, el reglamento del municipio prohíbe que las aguas de drenaje y pluvial estén de esta manera, pero es un vicio viejo “y estas son las consecuencias”.

Hallal Zepeda explicó que el análisis realizado profesionalmente a las vialidades de Los Mochis revela además que se necesitan alrededor de 3 mil 500 millones de pesos para dar una solución definitiva al drenaje dañado de la ciudad, donde tan solo mil 500 millones de pesos serían destinados para el drenaje sanitario y 2 mil millones para un sistema pluvial, a fin de que en un futuro, la ciudad no sufra los daños que sufrió con las pasadas inundaciones.

“Ese estudio lo encerraron en un cajón, estuvimos peleando porque se llevaran a cabo las cosas porque si gobiernos anteriores ya habían cometido errores, el nuevo tenía la oportunidad de solucionar los problemas teniendo este estudio que antes no se tenía y que no es cualquier estudio, fue hecho con pura voluntad de gente, profesionistas que conocen el tema, pero fue encajonado y no están haciendo nada”, insistió.

Para entender...

Socavones, principal problema en las calles de Los Mochis

Tras la tormenta 19E que dejó bajo el agua a Los Mochis, en septiembre del 2018, el sistema de drenaje de la ciudad colapsó y con ello se desencadenó una serie de problemas viales, los más graves fueron la aparición de socavones que a la fecha han cobrado la vida de dos personas.

El 8 de diciembre, un niño de apenas 9 años falleció luego de caer a un socavón que apareció sobre el camellón del bulevar Zacatecas, a la altura de la colonia 72.

El pasado sábado 21 de septiembre del 2019, un trabajador de PASA, empresa que presta el servicio de recolección de basura en la ciudad, perdió la vida luego de que el camión en el que laboraba cayera a un enorme socavón que se originó al momento de que la pesada unidad pasaba por el sitio, en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos 1.

El caso más reciente, sin pérdidas humanas, fue el pasado 4 de marzo de este 2020 cuando un dompe cayó a un socavón en Niños Héroes y callejón Sinaloa en la colonia Centro.