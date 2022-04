Autoridades presentan propuestas para el servicios de recolección de basura en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Dos propuestas para el servicio de recolección de basura para el municipio de Ahome es lo que la comitiva que viajó la semana pasada al viejo continente presentó la mañana de este domingo.

Se trata de la empresa RCR de origen inglesa y con base en Edimburgo, Escocia y de la que el propio alcalde Gerardo Vargas Landeros ya había hablado como la posible empresa que quedaría en sustitución de OP Ecología y de igual forma, se habló de la propuesta de la empresa Aigua-r con base en Barcelona, España.

Durante su participación, el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro comentó que ambas empresas son recicladoras con la ventaja de que ya no utilizan rellenos sanitarios y la basura que recolectan es sometida a un proceso muy novedoso de reciclaje.

Leer más: Exalcalde Billy Chapman vota en Los Mochis

"En la calle hay 4 contenedores para reciclar por separado, la cultura de allá es que cada hogar separe la basura, la idea aquí es que no lo hagamos en el hogar sino que lo echemos todo en una bolsa negra todos los residuos y la planta se va a encargar de hacer esa separación y producir de material reciclado gas que a su vez van a convertir en energía eléctrica en donde puede ser cliente el municipio, van a producir composta que también puede ser cliente el municipio para sus parques y jardines y los agricultores, entonces es interesante este proceso de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos los metales", explicó.

El funcionario municipal aclaró que esta visita fue única y exclusivamente para conocer la operatividad de estas empresas, de las cuales, se tendrá que analizar el tema financiero pues aclaró que en tecnología son similares pero el Ayuntamiento habrá de revisar de acuerdo al presupuesto con el que se cuenta para cubrir el servicio de recolección de basura.

"Yo creo que las dos (empresas) vamos a considerar, vamos a tener que cuidar mucho la cuestión del servicio y la cuestión financiera, la que ofrezca mejor opción financiera porque la tecnología es la misma pero la cuestión financiera puede no ser lo mismo porque son países diferentes que tienen una carga impositiva diferente, entonces la mejor oferta para el municipio es la que se habrá de analizar".

Asimismo, comentó que la zona en donde habrán de instalarse con la base de la empresa que quede al frente del servicio tendrá que analizarse mencionando el terreno en donde se encontraba el Ingenio Azucarero afirmando que este proceso no genera malos olores, aunque aclaró que este tema se revisará detenidamente pues el municipio cuenta con muchos terrenos en dónde pueden hacerse este proceso.

Por su parte, el alcalde Gerardo Vargas Landeros comentó que en este tema deberá entrar una reingeniería financiera de mucho nivel haciendo hincapié en que lo que se busca no es traer tecnología de primer mundo y que vaya a perjudicar las finanzas del Ayuntamiento no solo la actual sino las futuras administraciones.

"Hay que irnos tranquilos pero obviamente metiéndole toda la dinámica posible, vamos a esperar la oferta financiera de ambas partes, ahora con esta visita quedaron de dárnosla próximamente, se han acercado también otros tipos de empresas con las mismas tecnologías porque si no es así, no las podemos aceptar, vamos a esperar unos 10 o 15 días más para recibir está información, revisarla a conciencia, hacer las corridas financieras a los 20 años o 25 años que se piensa la concesión y tomar la mejor decisión, aquí tienen que votar todos y todas, no apresuremos las cosas, es mejor tomarnos el tiempo, tampoco podemos hacerlo demasiado largo para que el efecto final se sienta en esta administración que es lo deseado", enfatizó.

Leer más: Ciudadanos llegan a la cabecera municipal del Fuerte en camiones para emitir el voto sobre la Revocación de Mandato

Cabe mencionar que a decir de los integrantes de esta comitiva, hay una tercera propuesta para el servicio de parte de Ferpa, una empresa mexicana con base en la Ciudad de México y la cuarta propuesta hecha con anterioridad por parte de OP que busca mantenerse activo.

Esta comitiva estuvo integrada por Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento; Fausto Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control; Cecilia Hernández Flores, sindica procuradora; Feliciano García, director de Servicios Públicos y los regidores Marysol Morales, Antonio Menéndez y Judith Luna.