Autoridades quieren condicionar manejo del parque de la Santa Teresa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De manera arbitraria y violentando sus derechos, personal adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Ahome pretende condicionar el manejo del parque del fraccionamiento Santa Teresa. Así lo denunció Claudia López Martínez, presidenta del Comité del parque de dicho asentamiento comentó que al lugar llegó una persona identificada como Guadalupe Romero, quien amenazó con quitarles las llaves del espacio recreativo si los vecinos no se enfocaban en apoyar las aspiraciones de Héctor Morales, actual responsable de la dependencia en mención quien pretender ser candidato a la diputación por Morena.

Intimidación

“Esta persona (Guadalupe Romero) vino a decirnos que había integrado otro comité y que le diéramos las llaves, si no lo hacíamos, que iban a botar los candados que porque el parque era de Morena, yo le comenté que no, que el parque era de los ciudadanos y que no tenían porque mezclarlo con cuestiones políticas pero me dijo que no, que ella ya había conformado otro comité, que ya estaba todo listo”, explicó.

Ante eso, le pidió días para tratar el tema con sus vecinos, esto a fin de determinar acciones para evitar que el municipio les quiera quitar un espacio que asegura, les ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dedicación mantenerlo en buen estado.

“Le dije que me dejara hablar con las personas que nos pusieron para entregarles las llaves, además, yo le aclaré que todo lo haría por escrito porque las cosas no se hacían así. Ella (Guadalupe Romero) se molestó y dijo que iba a botar los candatos, después de discutir el tema me ofreció seguir en el Comité pero que formemos parte del proyecto de Morena y le dije que no”.

En ese sentido, señaló que la petición de la también trabajadora de Participación Ciudadana le pedía reunir a 16 personas para manejarlas en la campaña política.

Molestia

“Yo todavía le pregunté que si de cualquier partido y me dijo que no, que tenían que ser de Morena, yo le pregunté si quería que trabajáramos para ese partido y me dijo que sí, que teníamos que trabajar para los jefes. Me dijo que venía de Participación Ciudadana y que venía mandada por su jefe Héctor Morales, que él la había mandado y yo no le quise dar las llaves”.

Por último, pidió a los vecinos y a la ciudadanía en general a sumarse en esta lucha que han emprendido con el único objetivo de mantener el parque en sus manos, que a decir verdad, el espacio se encuentra en buen estado gracias al trabajo de los habitantes de la zona, afirmó.

