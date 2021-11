Autoridades salientes dejaron un municipio sin dinero: Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la presunción de que el Ayuntamiento de Ahome quedaría con el recurso suficiente, la realidad es que el dinero que hay en caja ya está comprometido, es decir, ya tiene un fin.

Al respecto, el alcalde Gerardo Vargas Landeros sostuvo que recibió un municipio sin dinero y ante ello, sostendrá una reunión con quienes fungieran como Tesorera y director de Egresos.

“Lo más delicado es que no hay dinero en ninguna de las áreas, lo que dejaron son recursos comprometidos que no podemos tocar, entonces, no hay liquidez”, señaló.

El funcionario municipal dijo que ante eso, habrá de esperar las próximas dos semanas a fin de conocer el recurso con el que se pudiera contar confiando en que se le apruebe por parte del Cabildo la reingeniería que propone a fin de registrar ahorros que permitan tener liquidez para trabajar.

“Bueno, hay que esperar en la próxima quincena haber esa reingeniería que espero me aprueben lo más pronto posible los regidores para ver con qué recursos podemos iniciar”, indicó.

De igual forma, dijo ser respetuoso de los manejos financieros que tuvieron las administraciones pasadas; sin embargo, aclaró que no coincide en que sean los más adecuados.

Leer más: Arriban las primeras 15 mil vacunas contra la influenza para la zona norte de Sinaloa

“Lo que pasa es que ellos tienen su manera de administrar, no considero que sea la mejor, pero, hasta que no tengamos los números exactos, tendré una reunión con el tesorero y con la gente de egresos que estaban anteriormente”, enfatizó.