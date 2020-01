Autoridades sin ser llamados a declarar por caso Paúl Velázquez

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que Paúl Velázquez los ha señalado de manera directa como responsables del atentado del que fue víctima el pasado 19 de diciembre, la realidad es que hasta el día de hoy ningún funcionario de primer nivel, incluido el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ha sido llamado a declarar, afirmó Juan Francisco Fierro Gaxiola.

El secretario del Ayuntamiento comentó que sobre este tema, sólo tienen la información que se ha ventilado en los diversos medios de comunicación; sin embargo, insistió en que de manera oficial, no se les ha notificado nada.

“Hasta ahorita de lo que tengo conocimientos es de una nota periodística, no tengo la certeza si oficialmente puso la denuncia ante la Fiscalía como menciona la nota, nosotros no hemos recibido ninguna notificación de ningún tipo, vamos a esperar en caso de que así sea será de manera particular de manera privada el responder”, indicó.

El funcionario municipal añadió que además de Irma Delgado, Síndica de la Central Mochis y Wilfrido Pineda, coordinador de Participación Ciudadana, ningún otro funcionario ha sido llamar a declarar por el encontronazo que se dio durante la sesión de Cabildo del 18 de diciembre contra Paúl Velázquez, un día antes del atentado.

No, de primer nivel no hay otro funcionario que haya declarado, al menos que yo tenga conocimiento

Con respecto a la intención de aplicar un castigo a la síndica de la Centralnpor alterar el orden e incitar porras a favor del alcalde cuando éste obedecía una orden del Teesin con relación a ofrecer disculpas públicas a la Síndica procuradora

Angelina Valenzuela Benítes al comprobarse que se ha ejercido violencia política en razón de género y acoso laboral en su contra, dijo que será la Comisión de Gobernación que intervenga en el caso.