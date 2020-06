Autoridades supervisan maquiladora Contec de Los Mochis por denuncia de empleados

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de verificar las condiciones en las que laboran cientos de trabajadores de la maquiladora Contec, este jueves autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado revisó las instalaciones de la Contec.

Al respecto, Gabriel Olivas, delegado de la Procuraduría del Trabajo en la zona norte, explicó que de acuerdo al reporte de la corporación, la maquiladora no tiene ningún hecho irregular, es decir, no se violentan los derechos de los empleados.

“Lo que nos comentan es que debido a la contingencia las empresas no pueden utilizar los ventiladores, eso significa que sí tienen refrigeración pero no pueden prender los ventiladores, eso quiere decir que los aires acondicionados que tienen pues no dan abasto, eso es lo que está pasando”, comentó.

Asimismo, indicó que lo que están buscando hacer los empresarios es comprar otros equipos de refrigeración para instalar pues reconocen que es necesario.

“Quiero aprovechar para decir que nosotros estamos revisando todos los casos que se nos presentan, las denuncias que nos llegan pues para nosotros es muy atender y verificar que los trabajadores se encuentren en buen estado y sobre todo que se les respete sus derechos”, sostuvo.

También te puede interesar:

San Miguel Zapotitlán, Ahome, registra el más alto número de casos de Covid-19

Entregan unidad al rastro municipal de Ahome para el traslado de reses

Escuelas de Sinaloa pueden hacer válido seguro de daño patrimonial: Álvaro Ruelas