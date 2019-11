Avizoran otro año negro para el campo

Los Mochis, Sinaloa.- Productores del gremio agropecuario sostuvieron ayer una reunión con representantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para discutir el Proyecto de Egresos 2020.

De no aprobarse un presupuesto para el año que entra que favorezca a este gremio —advirtieron Faustino Hernández Álvarez y Agustín Espinoza Laguna— se darán condiciones sumamente negativas para la actividad, afectando particularmente a Sinaloa.

Incluso —abundó Espinoza—, existe el temor de que los legisladores más apegados al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (entre los que incluyó a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México) no quieran cambiar «ni una sola coma» del proyecto de ejecución de recursos por parte de la federación para el 2020.

Así, Espinoza advirtió que hará un llamado a los productores del estado y de la República mexicana para declarar «personas no gratas» a los diputados que voten en contra del campo:

«Aquí tienen la oportunidad para demostrar si están a favor del pueblo, a favor de los productores o solamente son lo que se ha demostrado hasta ahorita: pingüinos aplaudidores de las ocurrencias del presidente».

Cantidades

Asimismo, el diputado local Faustino Hernández, que forma parte del contingente de productores que viajó a la Ciudad de México para estas gestiones, dijo que en la cita con la Jucopo se reiteró el compromiso sobre la necesidad de un presupuesto justo para México y para Sinaloa.

Además, pidió una reasignación de hasta 24 millones de pesos para los rubros que más atañen al campo. Especificó que hoy se llevará a cabo un nuevo encuentro para negociar la respuesta: «Lo analizarán hoy, nos recibirán a medio día para saber cuánto realmente se puede otorgar al campo de México».

Apuntó que los dineros «nunca serán suficientes»; no obstante, los que se dedican a las actividades primarias —de acuerdo con Hernández— tienen que partir de un suelo firme y parejo: «Sería sobre todo para la agricultura comercial, el precio objetivo, programas de concurrencia, sanidades e inocuidades, módulos de riego, entre otros rubros que creemos necesarios fundamentalmente fortalecer el presupuesto de México para todos los productores», sostuvo.

Advertencia

Por su parte, el 14 de noviembre por la tarde, Espinoza no vio una clara disposición por parte de los representantes. De parte de los senadores sinaloenses existe solidaridad, especialmente del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Zamora Gastélum, pese a que el tópico no concierne a la Cámara Alta: «A Imelda Castro y a Rubén Rocha Moya no los hemos visto por aquí; sin embargo, este no es un asunto propio del Senado, sino de la Cámara de Diputados».

En última instancia, el productor añadió que presumiblemente los representados se habrían reunido para signar un documento donde se acuerda «no cambiarle una coma al presupuesto que mandó el presidente».

«Lo que vemos hasta ahorita es algo muy duro, sentimos que es la confirmación de lo que hemos dicho: sentimos que es el tiro de gracia para la agricultura», aseguró.

Para entender...

Campesinos se enfrentan por dejar entrar a diputados a San Lázaro

Líderes del Frente Auténtico del Campo (FAC), que negocian con diputados un incremento en el presupuesto para el agro, se jalonearon y se enfrentaron verbalmente ayer jueves por la «traición» de haber permitido el ingreso, ayer, de los líderes parlamentarios de San Lázaro.

El miércoles, los coordinadores de las bancadas acordaron con el FAC ingresar a San Lázaro para acordar ahí posibles ajustes al presupuesto, lo que molestó a otros sectores y organizaciones campesinas que integran el Frente, y provocó que los legisladores fueran primero encerrados para posteriormente cercarlos y corretearlos. Productores de varios estados viajaron a la Ciudad de México y protestaron en la Cámara.