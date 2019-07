Ayuntamiento de Ahome atiende a manifestantes del ejido Lázaro Cárdenas

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la manifestación ocurrida este lunes de habitantes del Ejido Lázaro Cárdenas, quienes argumentaron con molestia estar siendo víctimas del bloqueo de apoyos municipales por parte de un supuesto grupo opositor al gobierno, autoridades municipales salieron a escuchar y atender todas y cada una de sus exigencias en el salón de Cabildo de Palacio Municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro Gaxiola, recibió al grupo proveniente de la sindicatura de Topolobampo, a quienes les aseguró que de inmediato se diseñará una estrategia para que los apoyos que demandan no estar recibiendo lleguen a su destino en tiempo y forma, y que dejen de ser afectados por los intereses encontrados con otro grupo del lugar, quienes agregó también tienen derecho a verse beneficiado con dichos apoyos.

“En cuanto a los apoyos no se preocupen, vamos a generar una estrategia para poder llegar, yo creo que hay una confusión por parte del otro grupo y vamos a tener un acercamiento, porque igual ellos también tienen derecho a esos apoyos y no es postura de gobierno que ellos se queden sin apoyos… nada más aclarar esa situación que no es querer cambiar su conciencia ni es por parte de ninguna empresa privada ni gobierno, salen de los mismos impuestos que ustedes pagan”, explicó el funcionario.

Cabe destacar que Fierro Gaxiola estuvo acompañado del regidor del Partido del Trabajo, Raymundo Simmons.