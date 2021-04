Ayuntamiento de Ahome debe sacar las manos del proceso electoral: Marco Osuna

Los Mochis, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Ahome y quienes lo conforman deben de sacar las manos del proceso electoral pues mostrarse a favor de un canditado es un acto de ilegalidad, consideró Marco Antonio Osuna Moreno.

El candidato a la alcaldía de Ahome por el PRI, PAN y PRD se refirió a la acción de trabajadores de la Comuna quienes intentaron retirar una propaganda de su campaña en un domicilio del Ejido Flor Azul a cambio de un apoyo de gobierno como un acto violatorio que debe tener consecuencias.

“La verdad es un acto de ilegalidad, el Ayuntamiento debe de sacar las manos del proceso, el Presidente de la República convocó a eso, entonces, no están haciéndole caso a su Presidente, es un acto de ilegalidad”, señaló Marco Antonio Osuna Moreno.

En ese sentido, dijo que actuarán jurídicamente en contra de quien resulte responsable, tal como lo están haciendo las dirigencias de los partidos que conforman esta alianza.

“No vamos a permitir arbitrariedades, ya bastante han hecho con un mal gobierno como para que todavía sigan cometiendo irregularidades, excesos, no se los vamos a permitir, vamos a jugar con el marco legal y vamos a denunciar cara una de los atropellos que haga esta administración, no me van a intimidar, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir llegando a cada rincón del municipio”, abundó.

Osuna Moreno se limitó a responder si este tipo de acciones es por desespero; sin embargo, insistió en que buscarán actuar utilizando la ley.

“Nos vamos a apegar al marco legal, todo lo demás, les agradezco que en las preferencias vamos en aumento, pero al final, es el marco legal el que debe de prevalecer y no se los vamos a permitir, vamos a estar vigilantes. En carros oficiales, les tapan nada más los logos, no nos vamos a quedar quietos y vamos a luchar por la democracia”, enfatizó.