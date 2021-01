Ayuntamiento de Ahome procederá contra invasores de terreno en la colonia Santa Alicia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Ahome a través del departamento de Bienes Inmuebles procederá jurídicamente en contra de las personas que invadieron el terreno ubicado en las inmediaciones de la colonia Santa Alicia en la ciudad de Los Mochis.

Así lo adelantó Carlos Grandío Navarro, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien explicó que este terreno es propiedad del municipio de Ahome y, por lo tanto, tienen la plena facultad de actuar en consecuencia.

Explicación

“En el asunto de invasiones, sobre todo cuando son terrenos del municipio, le corresponde en sí a Bienes Inmuebles generar la queja, hablar con el jurídico y ejecutar la orden que se tenga que hacer para aplicar el desalojo ya en instancias jurídicas. A nosotros sólo nos corresponde recibir esas áreas en donación y muchas veces esas áreas no están vocacionadas, como se dice por ejemplo para áreas verdes, a veces el área de donación puede ser para otro tipo de infraestructura ya sea escuelas, kínder u otros”, indicó.

En ese sentido, señaló que en el caso del predio de la calle Venecia y Santa María y Santa Guadalupe esa sí es una área de donación.

“Esa sí es un área de donación y ya está Bienes Inmuebles con ese tema. Ese terreno sí es del municipio, no es un área verde, es un área de donación que no está vocacionado todavía. Es un terreno con una superficie de al menos 100 por 60 metros cuadrados. En el tema de las invasiones, yo no soy el que interviene directamente, lo hace bienes inmuebles.”

Sin embargo, afirmó que aunque el actuar en contra de quienes invaden terrenos su dependencia no es quien ejecuta directamente las acciones, sí realiza un trabajo de supervisión, hace el levantamiento para determinar qué procede, aclarando que sólo actúan en el caso de aquellos predios que son propiedad del municipio.

Carlos Grandío Navarro, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Ahome. Foto: Debate

Facultades

“Cuando nos avisan damos un recorrido y hacemos el conocimiento junto con el área de Bienes Inmuebles, sí hacemos una inspección ocular y vemos en qué situación está y damos certeza de que Bienes Inmuebles esté enterado. Si es particular el terreno no podemos entrar en ese tipo de asuntos, el particular tiene que generar la queja ante las instancias correspondientes y poder generar el desalojo de ese tipo de terrenos cuando ellos acreditan la propiedad”, enfatizó.

En cuanto a otros predios que han sido invadidos en los últimos meses y días, el funcionario municipal dijo no tener conocimiento de que esos puntos también sean propiedad del municipio; sin embargo, aseguró que revisarán los casos para actuar si así les compete.

Para entender...

Invaden supuesta área verde entre Santa Alicia y Santa María

A las 20:00 horas de ayer, alrededor de 50 familias invadieron un terreno ubicado en las calles Venecia, Santa Patricia, Santa Yolanda y Liverpool entre los fraccionamientos Santa Alicia y Santa María.

De acuerdo con los invasores, el terreno es una área verde propiedad del Ayuntamiento de Ahome, pero a decir de otros invasores el predio es de un político que supuestamente lo donó al Ayuntamiento.