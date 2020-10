Ayuntamiento de Ahome sigue sin pagar 39 mdp a PASA: tesorera prepara finiquito

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las reuniones que se han tenido con funcionarios municipales y los exhortos públicos que se han hecho para que el municipio de Ahome pague a PASA el adeudo que se tiene por el servicio de recolección de basura y por el relleno sanitario, hasta el día de hoy no se ha cumplido esta obligación, lamentó Juan Torres.

El director de Relaciones con Gobierno zona pacífico de Promotora Ambiental de la Laguna estableció que hasta el momento son casi 40 millones de pesos lo que el municipio de Ahome le debe a la empresa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hablamos de que al día de hoy lo que se nos adeuda son 39 millones 74 mil pesos, que es el monto total”, precisó.

El representante de PASA comentó que después de que se les regresó el relleno sanitario, lo cual se dio a finales de agosto, se comenzó a facturar por el servicio de las instalaciones; sin embargo, eso tampoco se ha cubierto por parte del área de Tesorería Municipal.

“Después de que se nos regresó el relleno sanitario nos deben del 22 al 31 de agosto 811 mil 108 pesos y del mismo concepto del relleno sanitario, pero correspondiente al mes de septiembre son 2 millones 514 pesos más la deuda vieja obviamente”, enfatizó.

Cuestionado si nuevamente han tenido acercamiento con las autoridades, o bien se les ha dicho sobre la posible fecha de pago, dijo que hasta el momento siguen con un panorama incierto dado a que tanto el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno como los encargados del área jurídica y de Tesorería siguen en la postura de querer concretar un convenio por el servicio de la disposición final de la basura bajo sus condiciones, lo cual no lo permitirán.

“Lo único que tenemos claro es que no hay una voluntad para pagar. No hay una voluntad para cerrar acuerdos. Nos decían que tenían interés de firmar un contrato por el relleno sanitario, pero no hay voluntad para pagar, entonces no tiene sentido hablar de contratos cuando no quieren pagar y más aún cuando estás haciendo caso omiso a una instrucción que reciben de un Juzgado, quien en su momento habrá de fincar responsabilidades, no sabemos cuáles”, indicó.

Juan Torres, representante de PASA. Foto: Debate

En ese sentido, comentó que serán las instancias correspondientes quienes actúen en consecuencia ante el desacato de lo ordenado por un juez en torno a que se le pague a PASA el servicio que brindó y que sigue dando a través del relleno sanitario.

Incongruencia

Asimismo, criticó a la función pública de sí liberar un pago a OP Ecología, la nueva empresa que se hace cargo del servicio de recolección de basura y a ellos no se les quiere cumplir con esta obligación.

“No puede ser posible que se privilegie a una empresa pagándole porque no hay razones, una empresa que por las condiciones en las que llegó ya le estén pagando por el servicio, y a nosotros, que ya tenemos algo de tiempo y que hay un monto bastante considerado, no nos estén pagando absolutamente nada”, indicó.

Por último, aclaró que seguirán prestando el servicio del relleno sanitario porque lo menos que quieren es generar un problema ambiental y un conflicto mayor a la ciudadanía ahomense.

Tesorería de Ahome trabaja proceso para finiquitar contrato con PASA

Tesorería de Ahome está en constante comunicación con la empresa PASA para concluir el contrato de prestación de servicios en un proceso liquidatorio en el que se determine que tanto empresa como Ayuntamiento no tengan adeudos para finiquitar el contrato que nació hace tiempo, manifestó Ana Elizabeth Ayala Leyva.

“Estamos en constante comunicación con la empresa. Estamos en un proceso liquidatorio en el que se determina como empresa y como Ayuntamiento la prestación de servicios para definir los montos que saldrían de ese proceso liquidatorio”, expresó la funcionaria municipal.

Ana Ayala, Tesorera Municipal. Foto: Debate

La tesorera de Ahome recalcó que aún no están definidos los montos, pero que este proceso liquidatorio lleva a que ambas partes concluyan el contrato y este marca el proceso en el que se llevó a cabo el inicio del servicio y el tiempo en el que se cierra. La funcionaria añadió que con respecto al servicio que PASA les presta actualmente con el relleno sanitario, están en el proceso de firmar un contrato por ese servicio en particular.