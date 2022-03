Baja 40% venta de carne roja y sube compra de pescado en mercados de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En esta Cuaresma, la venta de la carne de res ha bajado un 40 por ciento en los mercados populares de Los Mochis, y aunque el precio ha subido para los comerciantes, manifiestan que para el consumidor se ha mantenido.

"Ahorita la venta de carne de res ha bajado un 40 por ciento, la creencia y tradición de no consumir carne roja en la Cuaresma se sigue respetando. En la Cuaresma el precio de la carne se ha mantenido, aunque nos han aumentado a nosotros los precios del animal a canal, hemos tratado de sostener el precio porque hay bajas ventas", expresó Rosario Leyva, locatario del Mercado Independencia de Los Mochis.

Comentó que lo que más se vende es la carne para deshebrar, para bistec y para asar.

Los precios rondan entre los 160 a 170 pesos por kilo en el caso de la carne de campo, mientras que la de engorda está alrededor de 200 pesos.

Aunque pasando la Cuaresma, estiman que aumenten los precios al consumidor.

En el caso de los pescados, se ha registrado un 40 por ciento de repunte en las ventas, aunque el producto se ha escaseado.

"Se ha visto muy poco repunte porque casi no hay producto, eso es lo que nos ha afectado, que no hay suficiente producto para atender al consumidor. El mal tiempo no ayuda al pescador a salir a trabajar, y eso encarece que no entre mucho producto, otro factor es que como ya estamos en Cuaresma llegan personas del sur y se llevan la mayor parte del producto que sale del mar", manifestó Caliope Muñoz, responsable del local Pescadería Bahía de Topolobampo, en el Mercado Independencia.

Agregó que el precio en cada uno de los productos del mar ha aumentado de 10.00 a 15.00 pesos el kilo con respecto a la Cuaresma del año pasado. "Ahorita se ha vendido mucho lo que es el filete, lenguado, botete, curvina, productos de presa como la lobina, la mojarra; y pescado de escamas para sarandear o para caldo hay muy poco. Se vende bastante el pargo, róbalo y cabrilla, pero sí nos ha faltado porque en Cuaresma la gente procura consumir un poco más los productos del mar".

El filete en este mercado se encuentra entre 120 hasta 190 pesos, la cabrilla en 145 pesos, el pargo a 140, el róbalo en 150 pesos el kilo.