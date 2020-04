Baja 99% demanda de trámites en Registros Civiles por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta un 99 por ciento ha bajado la demanda de trámites en los Registros Civiles por la contingencia del Covid-19, informó Irma Tirado, directora del Registro Civil en Sinaloa.

"La demanda ha bajado muchísimo y aunque los servicios se están dando prácticamente al cien por ciento, pues también tenemos menos personal tratando de protegerlo y proteger a sus familias a través de la menor movilización de acuerdo a las indicaciones de las autoridades", dijo.

Mencionó que las oficialías del Registro Civil están abiertas para trámites de emergencia e invitó a la ciudadanía a que se queden en casa y el trámite no urgente lo dejen para después.

"Todas las instituciones que pudieran requerir algún documento, pues están cerradas, lo conveniente sería que por sentido común y por protección propia se desistieran de hacer algún tipo de trámite que no fuera específicamente necesario o urgente, para lo que el Registro Civil sí está expresamente atento".

Destacó que no hay sanciones para los padres que no registren inmediatamente a sus hijos recién nacidos.

"Es un tiempo crítico, estamos en un tiempo atípico y la gente necesita estar informada que no habrá ningún tipo de sanción en caso de que se esperen a que pase la contingencia, si no registran a uds bebés no pasa absolutamente nada, claro a menos que haya una situación de emergencia para alguna situación de algún seguro o algo médico, por supuesto el Registro Civil estará atento para cualquier necesidad de este tipo".

Añadió que posteriormente el Registro Civil estará a la altura de atender la demanda para registrar a todos los niños que estén en esta condición. "Solamente se les invita a que guarden de manera muy especial el certificado de nacimiento original que es con el que pueden llevar a cabo posteriormente el registro del niño".

La funcionaria estatal comentó que prácticamente se cancelaron todas las bodas por el hecho de que no pueden celebrarse eventos donde haya más de 10 personas.

Entonces, muchas personas decidieron mover su fecha que habían pactado con anterioridad para su procedimiento, pero aún así hay gente que a veces quisiera cumplir con su cometido".

Mencionó que en Culiacán hubo dos casamientos, uno el día lunes y otro el martes, y que en el caso de Los Mochis no se ha presentado ninguno.

La directora del Registro Civil en el estado exhortó a la ciudadanía a adquirir el acta de nacimiento mediante el procedimiento de internet y las herramientas que ha implementado el gobierno del estado.

"Para que no sea estrictamente necesario que tengan que acudir a un módulo o a una oficialía con el riesgo de contacto y pues también motivar a la ciudadanía que mediante la correcta información tomen las decisiones correctas también".