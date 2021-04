Bajan solicitudes de pruebas Covid-19 en la zona norte de Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- Durante las últimas semanas, las solicitudes para las pruebas Covid-19 en el módulo habilitado en la Jurisdicción Sanitaria número Uno de la zona norte de Sinaloa ha ido a la baja, reconoció Omar González Corral.

El jefe de la dependencia comentó que de igual forma se ha visto una disminución de las atenciones que se dan a través del call center, así como la entrega de medicamentos, esto en los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix.

“Las solicitudes al módulo covid o las llamadas covid sí están más bajas que otras temporadas, que en los meses de enero y febrero; sin embargo, nosotros seguimos realizando tanto las pruebas rápidas como la toma de PCR de acuerdo al sistema operacional, tenemos lugares en la zona rural donde también se hace la prueba rápida para facilitar y asegurar un diagnóstico más rápido a toda la población, especialmente a la que tiene factores de riesgo o la población más vulnerable, todo con la finalidad de iniciar un tratamiento temprana, esto siempre que mantenerse las medidas”, señaló.

El funcionario estatal resaltó que aunque el servicio médico y de laboratorio por coronavirus si bien está disminuyendo, dijo que esto no significa que la contingencia sanitaria haya llegado a su fin por lo que pidió a la ciudadanía no bajar la guardia pues aún no se puede descartar un repunte de esta enfermedad.

“Es importante decir que si bien los casos van a la baja, no podemos bajar la guardia, debemos seguirnos cuidando, mantener los protocolos que todos conocemos, como el lavado constante de manos, el uso permanente del cubrebocas, del gel antibacterial, el mantener el distanciamiento social, no salir de sus casas si no es necesario, son las medidas que se han dado desde el inicio de la contingencia”, enfatizó.

Por último, González Corral informó que aunque las solicitudes vayan a la baja, la atención en el módulo Covid-19 continúa de forma normal.

“El módulo sigue abierto para la aplicación de pruebas, es de lunes a domingo, es importante que quienes tengan la sospecha o tengan algún síntoma de esta enfermedad, acuda de manera inmediata al médico para que se le siga el protocolo, pero lo más importante, para que se le dé el tratamiento adecuado”.