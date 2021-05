Bajas ventas afectan a locatarios del Mercado Popular de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Pese al inminente festejo del 10 de mayo por el Día de las Madres, no repuntan las ventas de los diferentes bienes y servicios en el Mercado popular de Los Mochis.

Citlali González, presidenta de la Unión de locatarios de este icónico mercado ubicado en pleno centro de la ciudad, dijo que a pesar de los esfuerzos que realizan los locatarios para salir adelante, la demanda de los diferentes bienes y productos que ofrecen a la población se mantiene entre un 4O y un 50% .

Señaló que este problema comenzó a presentarse a partir de la pandemia del Covid-19, en donde la ventas se desplomaron casi totalmente por el temor que tenía la población por salir a hacer sus compras.

Indicó que si bien a estas alturas ya no están cómo estaban el año pasado, las ventas no han terminado por reactivarse y este factor lo atribuyen a que los adultos mayores todavía no terminan por reintegrarse a sus actividades normales a pesar de los avances que ya presenta la vacunación contra el Covid-19.

Indicó que los adultos mayores siempre han sido sus principales clientes y de ellos dependen para subsistir.

Indicó que en este mercado cuentan con un espacio seguro para realizar sus compras.