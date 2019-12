Balance negativo del primer año de AMLO para el agro

Sinaloa, México.- Un mal sabor de boca dejó el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al sector agrícola en Sinaloa, donde no está valorando lo que significa la producción, la comercialización y la exportación de alimentos, y tampoco reconoce lo que significa la posición de la agricultura sinaloense, no solo en México, sino en todo el mundo, consideró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román.

«Él cree que no nos necesita por todo lo que ha hecho. Siempre nos ha criticado que los del norte, que los ricos, que los “moches”; todo lo que se refiere a nosotros son de un tono despectivo, se puede decir que hasta desagradable, entonces con esta versión nos quedamos», agregó Vega.

Dijo que, para el año 2020, los agricultores deberán dedicarse a revertir esa imagen que tienen ante el Ejecutivo federal y demostrar que necesita de la agricultura comercial:

«De que nos ocupa, sí nos ocupa, para alimentar a los 120 millones de mexicanos, y nos ocupa todos los días; pero este primer año todas las señales fueron desagradables para el sector agrícola comercial», indicó.

Ejemplo de ello —dijo— es el bajo presupuesto y una serie de acciones que se hicieron todo el año, en donde no se tomó en cuenta al sector productivo:

Nos minimizaba. En fin, queriéndonos dejar solos, y pues venimos a tronar con el presupuesto, que es una herramienta importantísima para darle certidumbre a toda la actividad. Ese mal sabor de boca nos deja este primer año, en donde el Ejecutivo cree que no nos ocupa».

Marte Vega Román, presidente de la AARFS. Foto: EL DEBATE

Nulas políticas públicas en el agro

Asimismo, el subsecretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Gilberto Irazoqui Galaviz, coincidió con el representante de la agricultura comercial en que el actual Gobierno federal no está valorando ni dimensionando lo que significa la agricultura en Sinaloa.

Dijo que las políticas públicas no fueron claras al momento de presentarlas, mucho menos al ser aplicadas en el tema del presupuesto al campo, lo que provocó un marcado retroceso en este sentido: «No está valorando lo que somos los productores de las zonas de riego, en donde se practica la agricultura comercial. Sinceramente, en este primer año hubo un retroceso principalmente en el tema del presupuesto. No vimos políticas claras aplicadas al campo, así de fácil».

El balance, entonces —dijo el líder agrícola—, fue negativo para la agricultura comercial, y es algo que puede corroborar cualquier productor de Sinaloa:

«Fue negativo, porque el Gobierno federal en toda esta zona de nosotros no tuvo ningún apoyo, no tuvo ningún incentivo, porque donde iban a entrar ellos en el complemento para llegar a los 4 mil 150 pesos para la tonelada del maíz, y eso todavía a estas alturas está en el aire. La verdad es que este año nos dejaron de lado, por lo que podemos resumir sin temor a equivocarnos que fue un balance negativo».

Diputados, títeres de AMLO

Aunado a la falta políticas públicas en apoyo al campo, se suma la falta de sensibilidad de los diputados federales, sobre todo de aquellos que representan a Sinaloa, que tal parece que se convirtieron en títeres del presidente de la República, consideró al presidente del Comité Municipal Campesino Número 5 en Ahome, Martín Castro Cota: «Diputados federales han demostrado que son unos simples títeres, porque nada más levantan la mano, porque se los pide el presidente».

El líder agrícola lamentó la actuación desarrollada hasta el momento por los legisladores, a quienes reprobó, porque —afirmó— no le están haciendo ningún bien al campo:

«Para empezar, ni los conocemos a los diputados federales en el terreno del campo. Yo no sé ni quién es el diputado que nos corresponde aquí. Parece que es un Ayala, no sé cómo se llama, realmente no lo conocemos. La verdad, son como unos títeres, porque nada más levantan la mano y no saben de la situación del campo y de la situación que está viviendo ahorita Sinaloa, cuando nosotros somos los que con nuestra producción alimentamos a todo el país», insistió.

Opinó que la aprobación del bajo presupuesto al campo dejó al descubierto la falta de interés y sensibilidad de los diputados al no analizar la situación actual y ni siquiera tratar de conocer el campo antes de valorar un presupuesto: «No saben, no están conscientes y desconocen el daño que están haciendo al país», afirmó.

Retroceso en acuacultura

Entre el sector productivo, los acuacultores también se dijeron afectados en el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Asociación de Acuacultores del norte de Sinaloa, Luis Campos González, dijo que en este primer año «pasaron en blanco», puesto que no fueron tomados en cuenta ni para bien ni para mal:

«En este nuevo Gobierno, la verdad nosotros hemos hecho cita con ellos para exponer nuestros problemas, pero la verdad es que no le toman la importancia al sector acuícola. De perdida con el Gobierno anterior hablábamos con ellos y nos entendían y atoraban un poquito las dañinas importaciones de camarón y lográbamos salir adelante, pero con esto Gobierno las importaciones siguen entrando y están libres. Más que ayudarnos, nos están perjudicando», agregó.

El representante de los acuacultores en el norte de Sinaloa dijo que para este nuevo año no esperan mucho del Gobierno federal, puesto que el panorama es muy complicado para este sector, sobre todo por lo que el mismo Gobierno ha ofrecido desde que inició este sexenio, que es casi nulo.

Nosotros como acuacultores, en lugar de mejorar con la 4T, resultó una 4T, pero de retroceso», agregó.

Complemento al precio del maíz en Sinaloa

Este año debió aprobarse un apoyo a la agricultura comercial para el complemento al precio del maíz en Sinaloa, donde se pretendía alcanzar un precio de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, según el análisis que realizan los líderes agrícolas en el norte de Sinaloa. Sin embargo, con la aprobación del presupuesto para el año 2020, donde en la agricultura comercial no se beneficia, ese complemento al precio del maíz queda en el aire.

«AMLO tiene que atender los reclamos de la sociedad, sobre todo en materia de seguridad»: López Valencia

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene que atender los reclamos de la sociedad, sobre todo en materia de seguridad, manifestó Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex Los Mochis comentó que el informe del presidente López Obrador estuvo lleno de prácticas que cuando ellos no eran Gobierno o eran oposición criticaban, como es el acarreo y la simulación.

Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis. Foto: EL DEBATE

«Y en esta ocasión lo que vivimos fue un acarreo tremendo de gente traída de muchos lugares de la República, sobre todo de los estados cercanos a la Ciudad de México. Se hablaba de más de mil autobuses estacionados en los alrededores del Zócalo, que son muestra del acarreo que se dio para poder llenar de alguna manera, aunque no estaba totalmente lleno el Zócalo», expuso.

Añadió que, por otro lado, se dio una marcha donde el reclamo principal es la inseguridad que se vive en el país.

Dijo que la violencia que se está dando en México es una muestra de que la estrategia de seguridad que está siguiendo el Gobierno federal no le está dando resultados:

«Pide el presidente López Obrador otro año más, no le alcanzaron los primeros seis meses, cuando dijo que en seis meses se iba a solucionar el problema de la inseguridad, y vemos que no está funcionando su estrategia. En lugar de que los delitos vayan a la baja, estamos viendo que están creciendo, y están creciendo de manera desproporcionada».

Dijo que algo tienen que hacer los Gobiernos federal y municipal para tratar de detener esta ola de violencia que se está dando.