Barcos salen de Topolobampo, Sinaloa a la pesca de camarón en altamar

Los Mochis, Sinaloa.- Sólo zarparon 45 barcos de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, para el inicio de la temporada de pesca de camarón 2020-2021 en la zona de altamar.

Las actividades iniciaron la tarde de ayer con la estricta revisión que realiza la Secretaría de Marina Armada de México y Capitanía de Puerto a cada una de las embarcaciones, detalló Rodolfo Espinoza Gutiérrez.

El presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas y Armadores Topo Viejo explicó que la revisión se realiza para comprobar que las embarcaciones cumplan con los requisitos que marca la ley, tales como los chalecos salvavidas, luces de bengala y medidas de seguridad, así como un pase de lista para que en el barco vayan los tripulantes que dice el documento de despacho, “que efectivamente la persona que va en el despacho sea la que va a bordo”.

Dinámica de trabajo

Dijo que los pescadores que se despidieron de sus familias la tarde-noche de ayer, entre 7 y 8 por embarcación, lo hicieron con el objetivo de colocarse en la zona de pesca para iniciar las capturas en punto de las 6:00 horas de hoy.

La tarde-noche de ayer salieron los barcos a altamar. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Espinoza Gutiérrez comentó que lamentablemente 20 embarcaciones no pudieron zarpar y seguramente se quedarán ancladas durante toda la temporada de pesca, toda vez que los altos costos de los combustibles no les permitió seguir con la actividad porque para ellos, dijo, ya no es redituable.

Ya no fue redituable para ellos, no tuvieron avíos o préstamos, y los que estamos saliendo estamos a como podemos, empeñamos hasta el perico de la casa para poder salir a trabajar”, dijo.

Algunos pescadores hacían los últimos arreglos. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

En este sentido, dijo que anteriormente se cargaban con 30 y 40 mil litros de combustible cada embarcación, pero ahora el que va más cargado lleva solo 25 mil litros para trabajar hasta donde alcance para salir a comercializar las capturas y sacar el recurso para poder regresar al mar.

Finalmente, el líder pesquero hizo un llamado a las autoridades para que volteen a ver al sector pesquero, quienes se dicen lastimados, quebrados y con expectativas muy bajas para esta temporada, dado los altos costos de los combustibles y los bajos precios del camarón que muchas veces no les permite tener ninguna utilidad.

Con abrazos se despidieron los pescadores. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Gobierno debe 20 millones a pescadores

Una deuda que ronda en los 20 millones de pesos tiene actualmente Gobierno del Estado con el sector pesquero de Sinaloa, correspondiente a los programas de Inspección y Vigilancia, Artes de Pesca y Rescate de Larva Silvestre.

Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuicultura en Sinaloa, dio a conocer que el retraso en la entrega de los recursos es para pescadores en todo el estado, lo que ha ocasionado inconformidad entre los miembros del sector, quienes están realizando peticiones para que se realice el depósito de los recursos.

El funcionario estatal justificó la falta de pago con los problemas económicos derivados de la pandemia de covid-19 en las finanzas del Ejecutivo estatal, pero en estos momentos ya se cuenta con gestiones para que el dinero avance.

Dijo que se trata de un presupuesto estatal que está etiquetado, por ello los pescadores están en su derecho de pedir la entrega, motivo por el cual se está buscando que esté avanzando en los próximos días.

“Son programas incluyentes, son programas estatales y ellos saben que lo que conseguimos de apoyos se distribuye de manera justa y de manera equitativa en todas las cooperativas del estado, ellos han pedido fiado y están exigiendo, y de manera justa hay que decirlo, no hay que tapar el sol con un dedo y tienen toda la razón en exigir ese pago porque es un recurso que está etiquetado, que está presupuestado y que reciben”, expresó.