Básico que haya un psicólogo en secundarias: especialista

Los Mochis, Sinaloa.- Así como existe un director, un maestro de matemáticas, un intendente, que todos tienen una función muy importante, también las instituciones educativas, sobre todo en nivel secundaria, deben de tener un psicólogo, manifestó Elena Patricia García Armenta.

La jefa del área de psicología del Patronato Pro Educación de Ahome mencionó que esta figura es una prioridad en estos tiempos en los que los jóvenes traen un mundo de problemas de muchos tipos.

“En ese aspecto estamos muy descuidados en el sector educativo. Yo conozco muy pocas escuelas que tienen el área de psicología y algunas que la tienen es porque la escuela paga o los padres de familia. En realidad la SEP no está apoyando con esta profesión dentro de la institución. Tienen una trabajadora social que de repente es médico, es prefecto, es de todo, pero en realidad no se puede ocupar de la situaciones que están pasando los chicos. Es preocupante que no haya un especialista que le dé seguimiento a los casos de los jóvenes en las escuelas”, dijo.

SEPyC debe apoyar

Recalcó que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) debería de apoyar con estos profesionistas en las instituciones, más en nivel secundaria donde los jóvenes están pasando por cambios hormonales, así como diversas situaciones familiares y sociales.

Añadió que si el mismo sistema no está promoviendo esta figura en las instituciones, los directores y padres de familia pueden hacer una propuesta al respecto para que los jóvenes estudiantes estén atendidos.

“Son demasiados jóvenes en las instituciones para que un solo psicólogo se haga cargo; sin embargo, teniendo a alguien que le pueda dar seguimiento a los casos, canalice e identifique y diagnostique a los chicos, pueda estar al pendiente de los casos más severos, creo que con eso avanzaremos muchísimo.”