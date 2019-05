Bebé abandonado en Higuera de Zaragoza es trasladado a casa hogar

Los Mochis, Sinaloa.- A seis días de su hallazgo, el bebé que fue abandonado en una iglesia en la Higuera de Zaragoza el pasado viernes, ya se encuentra en una casa hogar bajo el resguardo del Sistema DIF Ahome, puntualizó Elioenai García Leyva,

El Procurador de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de la dependencia refirió que el menor fue trasladado la tarde de ayer, luego de ser dado de alta del Hospital General de Los Mochis donde permaneció en observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Y resaltó que por la propia seguridad del bebé, no revelarán el lugar donde se encuentra.

“Por la propia seguridad del menor, no podemos manifestar donde lo tenemos, pero estamos al pendiente de él. Es un dato que no podemos brindar a petición de la casa hogar donde lo tenemos, lo que sí informamos, es que el niño fue dado de alta el día de ayer, está completamente sano, salió con todas las vacunas que requiere y con todos los cuidados necesarios. El niño permanecerá al resguardo nuestro hasta que la Fiscalía General del Estado no finque responsabilidades, y de igual manera la propia Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes está haciendo sus investigaciones independientes”, detalló.

En ese sentido, Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis, manifestó que el recién nacido fue entregado en perfectas condiciones de salud al personal del DIF Ahome ante autoridades de la Fiscalía General del Estado.

“El niño fue valorado por nuestros pediatras, vieron que su evolución durante la estancia con nosotros de viernes a miércoles había sido satisfactoria, que no presentaba ninguna complicación, entonces se consideró al niño como paciente sano. Ayer como a la 1:30 de la tarde, el niño salió del hospital rumbo a una casa hogar resguardado por personal de la Fiscalía General del Estado y del sistema DIF Ahome, Es un bebé de término, de peso y talla correcta, se fue pesando 2 kilos 700 gramos y midiendo 51 centímetros, es un bebé sano, completamente de término, se entregó un niño sano, se aprovechó su estancia aquí para ponerle sus vacunas y su tamíz”, indicó.

Cabe señalar que hasta el momento, el menor no ha sido reclamado por ningún familiar.