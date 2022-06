"Bendito Dios hay trabajo": Jorge ofrece su música en camiones, restaurantes y diversos lugares de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A Jorge Ocampo empezó a gustarle la música desde los 10 años de edad, al mismo tiempo que le fascinó la guitarra. A través de la práctica, pero sobre todo por el gusto, se ha ido perfeccionado al momento de tocarla, a pesar de que sabe que aún le falta mucho por recorrer.

El joven músico es originario de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y para ganarse la vida ofrece su música en camiones, restaurantes, bares y diversos lugares en donde le piden que amenice con su voz y su guitarra.

“Actualmente, todos los días salgo a la calle a ganarme el peso para poder comer, vestir y hacer los pagos básicos o necesarios que se generan en la casa. Aún no estoy casado, pero esos gastos son obligados, ya que los artículos eléctricos son necesarios en cualquier casa”, subrayó.

Jorge dijo que hasta el momento ha tenido suerte, pues las ganancias que obtiene por cantar en los diferentes puntos le dejan dinero suficiente para vivir. Sin precisar el monto que puede obtener durante su jornada de ocho horas diarias, aseguró que son buenos sus ingresos.

“Bendito Dios, me ha ido bien hasta el momento, ya que desde que salgo de mi casa para comenzar a cantar no le aflojo; pues entre más lugares recorro para cantar y tocar mi guitarra, más gano”, enfatizó.

El joven cantante señaló que generalmente trabaja solo, pues a pesar de que las ganancias son buenas, tampoco son como para compartirlas con uno o más compañeros que pidieran tocar juntos.

Asimismo, Jorge señaló que también es parte de un grupo musical denominado Rafita Montiel y sus Aliados; sin embargo, como no ha habido eventos o fiestas, se encuentran descansando.

“Cuando el grupo está inactivo, me dedico más a estar recorriendo las calles de la ciudad, ya que así fue como comencé y no le he parado; pues, además de que es mi forma de obtener ingresos, es algo que me gusta hacer”, señaló.

El cantante dijo que cuando realiza su recorrido por los lugares ya mencionados, no cobra por pieza tocada, sino que es por lo que quieran cooperar; pero si le hablan para estar en una sola mesa o frente a un grupo de personas y le están pidiendo canciones, entonces sí cobra por canción.