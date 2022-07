Benjamín, de El Fuerte, dejó el campo por el comercio

Los Mochis, Sinaloa.- Benjamín González dijo ser originario de la comunidad llamada La Palma, Charay, municipio de El Fuerte. Desde hace tres años, aproximadamente, se ha dedicado a la venta de frutas y verduras de temporada en diferentes localidades.

Don Benjamín señaló que inició como comerciante porque a su edad ya no puede hacer labores pesadas ni debe exponerse a los rayos del sol, pues eso afectaría en gran medida a su salud.

“Toda mi vida fui jornalero agrícola, siempre me dediqué a las labores del campo; mis mejores años ahí los dejé, en el campo, pero fue una época muy buena, pues en ese entonces formé a mi familia”, subrayó.

El comercio

Don Benjamín dijo que prácticamente todo el año se dedica a la venta de diferentes productos como guamúchil, pitahaya, ciruelas y actualmente limones, pues "así me voy manejando cada mes y esa es la manera de ganarme unos pesos".

“El dinero que llego a juntar es para mí y mi esposa, pues mis hijos ya están grandes, formaron sus familias y obviamente son independientes, pero aún así me siguen ayudando, ya que a pesar de dedicarme al comercio, no es gran cosa lo que gano”, subrayó.

Don Benjamín precisó que tiene 64 años de edad y que está en el trámite del programa federal 65 y Más, por lo que espera con ansias que llegue ese apoyo porque sería un pequeño ingreso que lo ayudaría a salir adelante.

“Mis hijos y mis hijas no dejan de ayudarnos, pues cada vez que pueden nos echan la mano con algo para salir adelante, aunque actualmente tengo un adeudo con la Japaf, dinero que voy pagando poco a poco, no es una gran cantidad; son como 600 pesos, pero es dinero que tampoco tengo. En cuanto al recibo de luz, ahí sí voy al corriente, ya que si no pago me la cortan y con este calor no se puede estar sin energía eléctrica”, enfatizó.

La fortaleza

Don Benjamín señaló que mientras pueda seguirá como comerciante, actividad a la que le dedica 8 horas todos los días de lunes a sábado.

“Ahorita las ventas están muy críticas, ya que hay mucha competencia. En ocasiones no logro vender todo y me voy a mi casa con el producto, pero la mayor parte del tiempo, sí logro vender todo. Este día (ayer) sí me ha ido bien, pues casi estoy por vender tres cubetas de limón embolsadas”, enfatizó.

Finalmente, señaló que en ocasiones logra vender toda la cubeta de limones en 600 pesos, de manera que no batalla en estar embolsando el limón ni estar todo el día en la calle.

“Claro que por cubeta le gano menos, pero es una venta segura y rápida, eso me ahorra mucho tiempo, y para mi edad eso es bueno”, resaltó.