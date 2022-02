Bernardo Cárdenas, titular de Sedeco en Ahome, niega maltrato a sus trabajadores

Los Mochis, Sinaloa.- De manera anónima, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Ahome denunció un presunto mal trato del responsable de la dependencia municipal, Bernardo Cárdenas Soto.

Entrevistado al respecto, el funcionario municipal negó tal acusación y se mostró sorprendido de este señalamiento, pues dijo que en toda su vida pública no ha tenido ningún inconveniente.

Sorpresa

“La verdad me sorprende muchísimo esta denuncia, quiero llamarle mejor chisme porque no sé de dónde salió, solo ustedes saben; ojalá sean más claros y me dijeran de qué se trata. Al menos yo no lo he hecho, se les ha dado todas las facilidades en todo sentido, pero si alguien se siente aludido, que lo denuncie. Ahorita regresando a la oficina voy a llamarlos y les voy a pedir que si alguien siente que no está siendo tomado en cuenta o se siente hostigado, maltratado, que haga lo pertinente”, mencionó.

Mientras tanto, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, con asombro calificó como algo increíble; sin embargo, pidió a todo aquel trabajador o trabajadora que se siente lastimado por cualquier situación, a denunciarlo ante las instancias correspondientes.

“No lo creo. Lo conozco desde hace muchos años, pero también puedo estar equivocado. Así es que si alguien tiene alguna queja, que lo haga en las instituciones que se dedican a cuidar y a proteger a todos. Ningún servidor público ni ningún funcionario tiene por qué estar maltratando o siendo déspota con nadie. No lo soy yo con ellos, menos ellos tiene que serlo con alguien más”, indicó.