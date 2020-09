Billy Chapman acusa a EL DEBATE de no tener medidores de agua

Los Mochis, Sinaloa.- “Unos 20 años sin medidores, 20 años más o menos sin pagar lo correcto por el servicio del agua potable tanto en DEBATE nuevo, DEBATE viejo y campo deportivo EL DEBATE”, decía casi a gritos el alcalde de Ahome, Billy Chapman, al salir de un domicilio particular de la colonia 72 de Los Mochis, donde realizaba una gira de trabajo.

Cuestionado por qué tantas fallas en el servicio de agua potable, empezó su discurso en tono sarcástico de que empresas que no pagan por el servicio tienen sumida en crisis a la Junta y luego citó a EL DEBATE.

Pidió que el mismo periódico EL DEBATE publicara en su portada y nota a 8 columnas de la información que él brindaba en ese momento.Ahí mismo reconoció que eso es una responsabilidad de la autoridad, con lo que aprovechó para culpar a las pasadas administraciones de que supuestamente no se cobrara por el servicio del consumo de agua potable el costo correcto.

Reparte culpas

“Estoy hablando de Japama, porque bajo miles de excusas y pretextos esos comercios y negocios gozaron del privilegio de no contar con medidores; 5, 10, 15, 20 años, quizá desde que murió don Manuel Moreno Rivas, el fundador del periódico EL DEBATE, tal vez desde entonces no tenían medidores de agua y no era posible cobrarles la cuota correspondiente conforme al consumo, sino un cobro dependiendo del estado de humor o la voluntad del momento de la autoridad en funciones en la Junta de Agua Potable”, agregó.

Dijo que por ello la Japama no tiene los recursos económicos suficientes para poder cumplir con eficacia y eficiencia con la prestación de uno de los servicios públicos más sensibles y de mayor necesidad de una comunidad, “pero todas estas correcciones las estamos implementando a partir de que Billy Chapman tomó cartas en el asunto de manera personal y directa en esta empresa de carácter público paramunicipal”, dijo el alcalde, como es costumbre, hablando de él mismo en tercera persona.

Dijo que no son pocas las empresas, comercios e industrias que están haciendo un uso irregular, indebido e incorrecto del agua potable.

Es algo muy grave que lastimó profundamente la economía y se prestó a muchos actos de gravísima corrupción en Japama”.

Dijo que inmediatamente se hicieron correcciones en el tema de facturación. Todo lo anterior, agregó, por lo menos en los últimos 5 años establecidos por ley, estamos sacando las cuentas debidas que seguramente habremos de aplicar, todas las facilidades correspondientes para poder subsanar en la medida de lo posible las finanzas de Japama.

Son millones de pesos de rezago”, concluyó.

EL DEBATE responde

En respuesta a las declaraciones del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, EL DEBATE informa que todos sus edificios, viejos y nuevos, tienen medidor y paga puntualmente sus recibos. Para ello muestra los documentos con la fotografía de su respectivo medidor que están al corriente en sus pagos (así lo indica el recibo) y a la vista, en la calle, para que Japama haga las lecturas correctamente, algunos con alguna protección para evitar el robo o daño.

EL DEBATE hasta este momento tiene cubierto el gasto de seis recibos de pago de Japama: tres de ellos de la clínica Mi Salud, uno del edificio del periódico EL DEBATE, uno más de la bodega de insumos y otro del Club Deportivo EL DEBATE, todos con tarifa comercial establecida por la misma paramunicipal.

Medidor de agua en el edificio de EL DEBATE, en calle Obregón, y su recibo con tarifa comercial.

Medidor en la bodega de insumos de EL DEBATE, en el callejón Agustín Melgar, y su recibo.

Medidor de agua en el deportivo EL DEBATE desde que se introdujo el servicio para esa área, y su recibo de pago con tarifa comercial.

Doble medidor en el callejón Agustín Melgar en EL DEBATE viejo (ahora Mi Salud) y los recibos con tarifa comercial.