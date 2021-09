Billy Chapman afectó la negociación de viviendas en Ahome, señalan precaristas

Los Mochis, Sinaloa.- El Gobierno del expresidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno, únicamente entorpeció las negociaciones y se burló de las familias vulnerables que estábamos en busca de una vivienda, aseguró la lideresa del grupo de precaristas denominado Sedatu Vida Digna, Rosa Aideé Soto Martínez.

Consideró que en materia de vivienda la administración de Billy Chapman fue omisa, insensible, ya que en ningún momento le interesó el tema. Lejos de apoyar a las familias que ya llevaban 11 años de lucha, su Gobierno se burló de las familias ahomenses.

“Ahorita el padrón de familias que aún seguimos en la lucha somos 130 que estamos en espera de una respuesta, la cual Billy Chapman sencillamente vino a entorpecer porque carece de sensibilidad para apoyar a las familias vulnerables”, resaltó.

Diferencia

Soto Martínez reconoció que la gestión de los anteriores alcaldes como Arturo Duarte, Álvaro Ruelas así como Manuel Urquijo fueron positivas ya que se lograron algunas viviendas; no obstante, Chapman Moreno fue y ha sido lo peor que ha tenido el municipio, ya que “no hizo nada para mejorar y sí para beneficiarse él y sus amigos con quienes hizo negocios”.

“Nosotros confiamos en Billy Chapman ya que creímos que era de la misma forma de pensar del presidente de la República, quien ha ayudado a muchas personas en diferentes temas, pero Chapman, como ser humano no sirve, mucho menos como funcionario, pues nunca demostró con hechos que fuera un servidor público sensible.

Seguirán en la lucha

La lideresa señaló que a pesar de que Billy Chapman no los apoyó, no dejarán su lucha para obtener viviendas, ya que las familias que conformaron el grupo que representa aún necesitan una casa y desde hace 11 años han esperado. No es justo que una persona insensible frene los sueños de muchas familias, resaltó.

“No entendemos por qué lo premiaron con una diputación plurinominal, si demostró que no sirve como servidor público, es una persona nefasta, no me toca ponerle más adjetivos, pero realmente no sirve como funcionario ni como persona”, resaltó la lideresa.

Leer más: Ciudadanos de Los Mochis consideran de mala calidad el agua potable

Dijo que el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, ya les prometió una reunión para analizar los expedientes que tienen y cómo se le hará para poder dotar de casas a quienes por muchos años han estado en lista de espera. “Confiamos en él porque tiene otra forma de pensar como empresario de la construcción, además de que tiene la experiencia”, subrayó.