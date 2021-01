Billy Chapman alza la mano para la diputación Federal; dejará la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este miércoles, el aún alcalde de Ahome Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno anunció públicamente su intención por contender para la candidatura a la diputación Federal por el Distrito 02 en el comicio del 2021.

Fue en el marco de un evento oficial, el donde Billy Chapman incluso, dijo que ya había ingresado la documentación correspondiente ante Morena a fin de que se analice y considere para esta posición de elección popular.

“Muy preparado, los dos años como gobernante del municipio de Ahome me han dado mucho conocimiento, mucha experiencia y yo creo que he sido una persona muy cercana a la ciudadanía y eso seguramente me da una gran tranquilidad política para poder aspirar con mucha seriedad a esta nueva participación política”.

Entrevistado al respecto, aseguró haber cumplido con todos los requisitos que estableció la convocatoria y esperará los tiempos para ver si al final resulta elegido.

Todos los requisitos, todo lo que exigió y reclamó Morena fueron entregados en tiempo y forma para que mi aspiración tenga la legalidad necesaria para ser considerado”.

Cuestionado si se separaría del cargo, el mandatario municipal señaló que aún lo analiza explicando qué hay dos vías, la solicitud de licencia y la reinicia definitiva.

“Hay dos vías legales, una es solicitar licencia y la otra renunciar, creo que tengo todavía mucho tiempo, todo el mes de enero y febrero para decidir por cuáles de las dos vías habré yo de asumir ese compromiso y esa necesidad legal de separarme del cargo de presidente municipal, la licencia sería a través del Cabildo y la renuncia a través del Congreso del estado”, abundó.

Chapman Moreno se dijo seguro de contar con todo lo necesario para ser diputado Federal enalteciendo los logros que asegura, ha tenido durante su período como alcalde.

“Yo creo que la experiencia que ha recogido su futuro candidato a diputado federal si el voto lo favorece, si la encuesta lo favorece, yo creo que está experiencia que he recogido como presidente municipal habré de tener con una gran intención en el discurso político de la máxima tribuna de la nación”, indicó.