Billy Chapman aumentó la nómina en más de 80 mdp: exalcalde de Ahome, Álvaro Ruelas

Los Mochis, Sinaloa.- El actual gobierno municipal de Ahome encabezado por Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien en este momento está de licencia, aumentó la nómina en más de 80 millones de pesos al año, denunció Álvaro Ruelas Echave.

El exalcalde de Ahome lamentó que esta administración, en vez de enfocarse en atender los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía, se dedicó en gastar el dinero en asuntos personales.

En ese sentido, comentó que no sólo se incrementó el pago de sueldos y la generación de puestos, sino que se redujo el presupuesto de obra pública, ha aumentado de manera contradictoria los gastos en gasolina y otros servicios personales.

Mal uso del recurso

“Cómo les va a alcanzar el dinero si cada año aumentaron la nómina 80 millones de pesos, cómo les va a alcanzar el dinero de la obra que se hacía directa del municipio de 300 y tantos millones si pasó a menos de 120 millones. El dinero que se merecen los ahomenses se los llevaron a tener beneficios personales, a hacer mucho más grande la nómina, a tener gastos millonarios en gasolina, en servicios, en donde no tiene ni un beneficio la gente y ahí están los números, son completamente públicos”, señaló.

Deterioro

Ruelas Echave consideró que durante estos últimos dos años el municipio ha caído considerablemente no sólo en temas de obra pública, sino social, haciendo alusión a que eso se debe al mal gobierno que existe.

“Las cosas no surgen de la casualidad, tenemos un muy mal gobierno, tenemos un gobierno que lo único que ha hecho es derrochar el dinero que es de todos porque nosotros pagamos esos impuestos y por eso no vemos una sola obra, ni en la ciudad, ni en las colonias. Hay que decirlo muy claro: necesitamos un gobierno distinto, por eso estoy convencido en apoyar a Marco Osuna para que sea presidente, para que vuelvan las cosas de manera correcta. Es muy triste ir a los ejidos y que nos digan que no volvieron a ver ninguna obra”, precisó.