Billy Chapman dice que hará cambios en su gabinete

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, anunció que habrá cambios en su gabinete, específicamente en el nivel operativo, para el 2020.

Señaló que los cambios serán en las áreas educativas y cultural, ya que estas son las más importantes para él.

“Será en el mes de enero o febrero cuando habrá algunos ajustes, pero a nivel operativo, de programas y, sobre todo, de lo que más me interesa y me importan a mí que son los referentes a la educación y a la cultura. Es algo que me tengo que plantear con los titulares de las diferentes áreas que más interés tengo de impulsar en el 2020”, señaló.

Respecto al tema de la síndica procuradora, el alcalde no negó que ya presentó un recurso ante el Tribunal, pero mencionó que pronto se tendrán muchas respuestas a este tema.

“Yo me habré de expresar abiertamente sobre el punto que lamentablemente estemos viviendo en el municipio de Ahome”.