Billy Chapman dice que puede disponer del domingo

Los Mochis, Sinaloa.- “El presidente Billy Chapman puede disponer libremente del día domingo para socorrer y atender a los numerosos pobres que existen en el estado de Sinaloa”, dijo el alcalde ahomense tras las críticas por asistir a otros municipios a llevar apoyos, como fue el caso del domingo al municipio de Sinaloa.

Aclaró que presidió la entrega de apoyos invernales del Grupo VIC (Verdadera Integración Ciudadana).

Explicó que el presidente Billy Chapman “está permanentemente trabajando para los ahomenses, como es su obligación, pero el ciudadano Billy Chapman, que también tiene un lado privado y personal, puede disponer libremente del día domingo”.

Postura

Por su parte, el regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola consideró que el alcalde debe atender en un primer orden de ideas a los habitantes de este municipio.

Comentó que legalmente el funcionario no incurrió en una falta, pues no se viven tiempos políticos; sin embargo, dijo que estas acciones socialmente no son bien vistas porque se malinterpretan.

Para entender...

Alcalde entrega apoyos del Grupo VIC

Este domingo, de nueva cuenta el alcalde Manuel Guiller-mo Chapman Moreno encabezó una brigada de ayuda del Grupo VIC (Verdadera Integración Ciudadana), AC.

En esta ocasión fue en una comunidad de Sinaloa de Leyva; ahí se le vio muy activo al presidente municipal, quien ya en una ocasión realizó la misma actividad pero en asentamientos del municipio de El Fuerte.

Cabe mencionar que este grupo, integrado por ahomenses con diversas actividades, fue el que impulsó al alcalde para postularse como alcalde. Lo encabezaba Jaime Beltrán, extesorero. Hoy está desintegrado.

VERSUS

¿Es correcto que Chapman vaya a otro municipio a repartir despensas?

“Tengo mi lado privado y puedo disponer del domingo”: Billy Chapman

“Billy Chapman, que también tiene un lado privado y personal, puede disponer libremente del día domingo. Yo creo que jamás voy a abandonar, número uno, mi responsabilidad pública en el municipio de Ahome, y número dos, de cumplir con la conciencia personal que me dicta en la vida y en mi corazón de siempre estar socorriendo con mis recursos privados, personales y el de mis amigos, a los más pobres, que no son pocos en el estado de Sinaloa y que son aproximadamente 70 millones en el país. Los que tenemos una formación política, entendemos, sabemos y conocemos que la política tiene tiempos que están establecidos históricamente en el ejercicio de la vocación y el trabajo político.”

Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde de Ahome. Foto: EL DEBATE

“Debe atender primero las necesidades de ahome”: Fernando Arce

“Qué bueno que lleva ayuda, pero creo que lo más cercano es lo mejor. Vamos ayudar a los que tenemos aquí, no porque lo demás no lo necesitan o no lo merezcan; sino porque ética y políticamente no es bien visto. Todo mundo tenemos el derecho constitucional de aspirar a ser tomados en cuenta para algún cargo de elección popular. Lo que hizo jurídicamente en estos momentos no hay nada, socialmente no se ve bien. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas, como dice el refrán popular. Mal se vería que un presidente municipal vecino viniera a tapar un bache.”