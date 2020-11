Billy Chapman en Ahome abusa de su autoridad: Morena, PAN y PRI

Sinaloa.- Representantes de Morena, PAN y PRI en Ahome coincidieron en señalar que el alcalde Manuel Manuel Guillermo Chapman Moreno cometió un claro abuso de autoridad al ejecutar la clausura de la Clínica Mi Salud, del grupo empresarial Debate, aun cuando el trámite del requisito que exige está en trámite.

"La clausura de Mi Salud es una revancha contra el periódico Debate por no plegarse a ser sumisos, por no ser subordinados del presidente municipal, y creo que hoy Debate está siendo acosado y reprimido", consideró Lucio Tarín Espinoza.

El presidente de Fuerza Social Bachomo, apéndice de Morena, dijo que el alcalde Billy Chapman tiene una actitud desastrosa, que poco ayuda y que en vez de sumar perjudica el diálogo entre los diversos sectores sociales y empresariales de la región.

"Billy Chapman está ejerciendo una actitud dictatorial, soberbia, sumamente está embebecido en el poder. Alguien que estuvo más de 30 años fuera de Los Mochis quiere llegar a tratar de imponer su cacicazgo y no lo podemos permitir. Ni organizaciones, ni empresas, ni ciudadanos en general podemos permitir que alguien quiera imponerse en esa actitud", agregó.

Confrontaciones

Tarín Espinoza recalcó que Billy Chapman ya se confrontó con los sectores sociales, con los sectores empresariales y con cualquier gestor de ciudadanos.

"Queremos decirlo muy claro, lo digo como integrante de Morena, él no nos representa, él no es Morena en lo absoluto, él no es Morena, es un priista disfrazado que llegó y está ejerciendo un poder que no le corresponde y lo está haciendo de manera dictatorial y soberbia. Es un año que nos queda, un año perdido para los ahomenses".

El morenista ahomense expresó su solidaridad con las empresas del grupo Debate, que consideró que brinda un servicio de salud esencial y a bajo costo para la ciudadanía.

Asimismo, hizo un llamado al sector empresarial a mantenerse unidos, "que levanten la cabeza, que no sean sumisos, que si hoy es Debate, mañana puede ser cualquier otra empresa como lo fue PASA y el restaurante Sushiko.

Al margen de estar de acuerdo con el servicio de PASA, él ha hecho un abuso de poder, con un Cabildo sumiso, que no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos queríamos, con un cambio en el estilo de gobernar y lo que él está haciendo es unificar a todos pero en contra. Es necesario que se unan, que sean solidarios con la empresa Debate y que no permitamos más atropellos".

El morenista Lucio Tarín Espinoza recalcó que este tipo de atropellos los ha hecho contra quien se le opone. "Es un Napoleón disfrazado, dictador, que llega con un cambio en el gobierno y solo ha demostrado una actitud enfermiza de poder que no corresponde a una ciudadanía democrática y a los tiempos que estamos viviendo".

Abuso de autoridad

Al respecto, el líder de Morena en Ahome, José Borunda Menéndez, aseguró que Debate está siendo víctima de abuso de autoridad del presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al clausurar la Clínica Mi Salud en Los Mochis.

El morenista aclaró que el mal uso de las instituciones con fines políticos particulares o de grupos se llama abuso de autoridad.

"Nosotros estamos advirtiendo que se está abusando de autoridad en el caso de Debate como ha habido otros casos, pero creo que Debate está en su derecho, como empresa, de aducir este argumento ante las autoridades correspondientes, porque es claro un abuso de autoridad".

Borunda Menéndez recomendó que se interponga una queja ante las autoridades competentes.

"No creo que dejar solo a un empresario que sea víctima del abuso de autoridad sea el mejor camino. El mejor camino es la unión y el reclamo organizado ante las autoridades competentes. Aquí tenemos un abuso de autoridad claro que debe de cesar, no tiene mos por qué sentirnos amenazados por la autoridad.

Debemos tener una autoridad que nos trate como ciudadanos, tenemos derecho a la certeza jurídica, no estar temiendo que puede llegar de un momento a otro la autoridad arbitraria a cerrarnos el negocio.

Eso era en otra época, de los años 50; estos tiempos son otros, ahora estamos en el tiempo de los derechos humanos. En la 4T ponemos por encima el respeto a los derechos humanos y lo que está haciendo Billy Chapman nada tiene que ver con la ideología que nosotros tenemos. Billy Chapman no representa a Morena".

Borunda Menéndez dijo que las acciones que están emprendiendo en contra de Debate saltan a la vista.

"No podemos escudarnos en que si está justificado o no, cuando es muy claro que es una especie de asunto personal y político. No creemos que las clausuras arbitrarias sean el mejor camino para atender problemas entre particulares y menos entre gobierno y particulares. Nosotros creemos que debe dársele espacio a la negociación, a la palabra y al acuerdo; en este caso están siendo demasiado rígido con Debate y creemos que la explicación está en una razón política".

Reiteró que Billy Chapman no es de Morena. "Nosotros no estamos con el abuso de autoridad y el presidente de la República lo ha demostrado. Billy Chapman no pertenece a Morena ni actúa como un morenista. No debe mentir, no debe robar ni traicionar al pueblo, Billy Chapman está abusando de autoridad", concluyó.

Exceso de facultades, dice el PAN

En el mismo sentido, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, calificó la clausura que ejecutó ayer la Dirección de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome en contra de la clínica de análisis y laboratorios clínicos Mi Salud como un completo abuso de poder.

"El presidente Billy Chapman Moreno ha excedido sus facultades, porque aun cuando no vencen los términos legales, ha clausurado y ha utilizado la fuerza pública de manera gorilesca".

Dijo que el presidente Billy Chapman ha abusado del poder y precisamente lo hace clausurando un establecimiento completamente esencial en época de pandemia. Cuando los gobiernos deben ser facilitadores, dijo, en estos momentos en los que se requieren establecimientos que den atención oportuna y a bajo costo a los ciudadanos en el tema de salud, Billy Chapman los clausura.

El presidente abusa del poder con el uso excesivo de la fuerza, castiga a quienes él cree que son sus enemigos o sus contrincantes políticos

"No, presidente Chapman Moreno, así no. Así no se gobierna y así no se le puede dar resultados a los ahomenses. Tiene usted primero que someterse al estado de derecho; los tiempos y los términos legales aún no se agotan y usted con el uso excesivo de la fuerza hoy ha clausurado un establecimiento eminentemente esencial. No, presidente, así no se vale".

El líder del PAN en Ahome resaltó que Billy Chapman utiliza excesivamente la fuerza y el poder solamente para callar a aquellos que no están de acuerdo con sus políticas erráticas, pero no se trata de uno, o de dos, o de un establecimiento comercial, o de algún medio de comunicación, dijo; se trata de todos los ahomenses a quienes está cometiendo esta pifia, a quienes está agrediendo con esta clausura.

"Mi solidaridad muy amplia con esta empresa de análisis clínicos y con la casa editora EL Debate en virtud del uso excesivo de la fuerza por el rapaz alcalde que tenemos", agregó.

Autoridad insensible

Por su parte, la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, señaló que la clausura de la Clínica Mi Salud en Los Mochis habla de la insensibilidad del gobierno municipal de Morena, así como de lo improvisado del equipo de trabajo de Billy Chapman y de la falta de comunicación a la Presidencia de los asuntos más relevantes, expresó la presidenta del PRI en Ahome, Dulce Ruiz Castro.

Considero que los funcionarios no se mandan solos, son auxiliares del presidente municipal y en ese sentido representan los actos del presidente municipal

La líder priista consideró que se debe cumplir con la normatividad en usos de suelo; sin embargo, dijo, debe existir un mecanismo sensible que permita que empresas como farmacéuticas y de análisis clínicos puedan concentrarse en sus ocupaciones en la salud pública y que la burocracia de la revalidación de permisos no afecte sus labores.

"Exigimos que el presidente municipal ponga orden a su funcionario", concluyó.

Para Entender

Ayuntamiento de Ahome clausura Clínica Mi Salud

La Dirección de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome clausuró la mañana del martes el edificio de Clínica Mi Salud, propiedad del grupo Debate, ubicado en la esquina de Álvaro Obregón y Degollado, en la ciudad de Los Mochis. Sin validar el trámite iniciado y sin que se dé una resolución de una autoridad competente donde se niegue el uso de suelo, personal del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno mandó colocar el sello oficial de un trámite que pidió recientemente y vence el 13 de noviembre.

Poco antes de las 9:00 horas del martes llegó personal de la dependencia, quienes, sin presentar ninguna identificación ni la orden oficial, pidieron desalojar el inmueble porque sería clausurado. Representantes de Mi Salud solicitaron la identificación oficial y orden de clausura y, aunque primero el personal del Ayuntamiento se mostró renuente, se logró obtenerlos y tomarles fotografías.

Cabe destacar que las escrituras del edificio datan de 1975 y es propiedad de Debate, el cual obtuvo el permiso de uso de suelo cuando se construyó y posteriormente un permiso de construcción para la remodelación que se hizo hace 12 años para que se rentara el inmueble a Clínica Mi Salud. Cuando la autoridad municipal solicitó el documento, que tiene 45 años, la empresa no logró encontrarlo en sus archivos, por lo que el 6 de noviembre se inició un nuevo trámite, el cual tiene de prórroga hasta el próximo viernes 13 de noviembre para resolverse.

La Clínica Mi Salud cuenta con un laboratorio de análisis clínicos y hace la detección de anticuerpos covid-19, por lo que la población se quedó sin el serivicio.

La gente que estaba haciéndose los análisis preguntaba qué pasaría con sus muestras y otras personas tuvieron que irse a pagar a otro laboratorio.

Cronología de la clausura de Clínica Mi Salud

9:00 horas

Personal de Inspección y Normatividad arribó a las instalaciones de Mi Salud y sin ninguna orden pidieron que se desalojara.

Foto: Debate

9:40 horas

En 40 minutos terminaron de salir todos los pacientes. Muchos no querían salir porque ya habían dejado su sangre y orina para análisis y querían saber qué pasaría con sus muestras.

Fuente: Debate

9:50 Horas

Tras permanecer renuentes a identificarse o mostrar la orden de clausura, el personal de Inspección y Normatividad entregó documentos a personal de Mi Salud.

Fuente: Debate

10:30 horas

Tras el intercambio de documentos, donde personal de Mi Salud comprobó el trámite en proceso, aun así dijeron que tenían órdenes de clausurar Mi Salud.

Fuente: Debate

Gobernador

Ayuntamiento está buscando solución a clausura de Mi Salud: Quirino Ordaz

El Ayuntamiento de Ahome está buscando una solución al problema de la clausura de la Clínica Mi Salud, informó el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

“Yo creo que son temas que está viendo ya el Ayuntamiento para buscar una solución.”

Añadió que hay que apoyar a la gente por el servicio que presta la clínica. “Yo estoy seguro que el Ayuntamiento ayudará en todo eso.”

La Clínica Mi Salud fue clausurada por el Ayuntamiento de Ahome aún estando en trámite el permiso de uso de suelo y faltando días para la prórroga para cumplir con este trámite. Con esta acción se afectó a la ciudadanía que acude a realizarse las pruebas y diversos estudios clínicos.

El gobernador estuvo en Los Mochis para inaugurar junto al alcalde de Ahome, Guillermo Chapman, la remodelación de la Dirección de Ingresos y la Plaza de la Mujer.