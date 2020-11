Billy Chapman excede sus facultades clausurando negocios: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.- La clausura que ejecutó ayer la dirección de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome en contra de la clínica de análisis y laboratorios clínicos Mi Salud en Los Mochis es completamente un abuso de poder, consideró el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar.

“El presidente Billy Chapman Moreno ha excedido sus facultades, porque aún cuando no vencen los términos legales, ha clausurado y ha utilizado la fuerza pública de manera gorilezca”.

Dijo que el presidente, Billy Chapman, ha abusado del poder y precisamente lo hace clausurando un establecimiento completamente esencial en época de pandemia. Cuando los gobiernos deben ser facilitadores, dijo, en estos momentos en los que se requieren establecimientos que den atención oportuna y a bajo costo a los ciudadanos en el tema de salud, Billy Chapman los clausura.

El presidente abusa del poder con el uso excesivo de la fuerza, castiga a quienes él cree que son sus enemigos o sus contrincantes políticos”.

“No presidente, Chapman Moreno, así no. Así no se gobierna y así no se le puede dar resultados a los ahomenses, tiene usted primero que someterse al estado de derecho, los tiempos y los términos legales aún no se agotan y usted con el uso excesivo de la fuerza hoy ha clausurado un establecimiento eminentemente esencial, no presidente, así no se vale”.

El líder del PAN en Ahome resaltó que Billy Chapman utiliza excesivamente la fuerza y el poder solamente para callar a aquellos que no están de acuerdo con sus políticas erráticas, pero no se trata de uno, o de dos, o de un establecimiento comercial, o de algún medio de comunicación, dijo, se trata de todos los ahomenses a quienes está cometiendo esta pifia, a quienes está agrediendo con esta clausura.

“Mi solidaridad muy amplia con esta empresa de análisis clínicos y con la casa editora EL DEBATE en virtud del uso excesivo de la fuerza por el rapaz alcalde que tenemos”, agregó.