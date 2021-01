Billy Chapman mintió para registrar su candidatura: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- Morena exige el llenado de unos formatos muy estrictos para los registros de precandidatos, entre los que se pide que el aspirante no debe haber sido condenado por resolución firme por delito de violencia política de género y no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir, explicó la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites.

“Creo que a él (al alcalde Billy Chapman) se le olvidó llenar algunos requisitos. Hay uno que es carta bajo protesta a decir verdad, de no haber recibido sanción firme por violencia política en razón de género; entonces está mintiendo, además él está sancionado hasta por la última instancia, confirmada la sentencia, que es firme, por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF).” (Puede leer: Billy Chapman alza la mano para la diputación Federal; dejará la alcaldía de Ahome).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Detalló que el documento es muy claro y como aspirante debió leerlo porque debe firmar los formatos ante Morena.

Cómo le gusta engañar, cómo se hace ideas en la cabeza, él es un violentador político y por supuesto que no puede ser candidato. No sé con qué fin lo haga, es el alcalde que está sentenciado dos veces por el mismo delito”, insistió.

Morena mantiene activos los registros de precandidatos. Foto: Debate

Desconoce las leyes

Al respecto, el exgerente de Japama Felipe Villegas Castañeda recalcó que de darse la candidatura a Billy Chapman, cualquier ciudadano puede impugnarla, por lo que ningún partido político, consideró, correría el riesgo de postularlo.

“Me extraña que siendo abogado no entienda que está impedido para ser candidato, cualquier sentenciado en violencia política no puede postularse. La verdad es que cualquier ciudadano pueda impugnar su candidatura, pero él le haría un favor a los ahomenses de dejar anticipadamente la alcaldía y si ojalá fuera candidato para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de decirle en la votación lo que realmente pensamos de él”, agregó.

Le falla a la 4T

Por su parte, el morenista ahomense Lucio Tarín Espinoza dijo que la posible candidatura del actual presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, no merece ningún comentario de beneplácito.

“Billy Chapman no se ha ajustado a los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar, o traicionar. Lamentablemente no ha sido un interlocutor válido para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y durante las veces que ha estado en Los Mochis ninguna ha sido requerido y esto ha dificultado la gestoría, no vemos ninguna gestoría importante con el gobierno federal y lo bueno es que ya va de salida, le falta menos del año, veremos qué pasa. No es alguien que resulte atractivo para votación como candidato”, concluyó.