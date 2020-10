Billy Chapman no presenta la Cuarta Transformación: Germinación Morena

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde de Ahome, Billy Chapman, no representa bajo ninguna circunstancia lo que realmente es la Cuarta Transformación, afirmó Marcos Armenta, integrante del movimiento Germinación Morena, quien arremetió en contra del presidente municipal, a quien acusó de actuar violentando la ley e ir contrario a lo que la ciudadanía exige.

“Más vergüenza me da que no hagamos nada, que no actuemos en consecuencia por los malos actos que ha hecho en su gobierno. Chapman es alguien que no tiene cabida en los nuevos movimientos políticos; sin embargo, se coló. Él no representa la 4T, la gente piensa que está siendo gobernada por la 4T y no es así”, indicó.

Asimismo, dijo que en lo personal y como militante de Morena se siente avergonzado de tener un gobernante como Manuel Guillermo Chapman Moreno.

“Me siento avergonzado de tener un presidente municipal de esa calidad ética y moral; entonces, realmente la sociedad tenemos la culpa de tener un gobierno así porque a alguien que actúa de esa manera no se le puede permitir continuar en el cargo. Si vamos a hablar de arribismo, ahí está alguien (alcalde) que está ejerciendo un poder que no le correspondía. Yo no me explico cómo el señor presidente está haciendo un cochinero y nadie le dice nada”, precisó.

Él dijo que no Morena

Por su parte, Antonio Davizón recordó los momentos en los que el alcalde ahomense ha declarado que él no tiene nada que deberle a Morena ni tampoco le agradece el ser el presidente del municipio debido a que tampoco llegó por ese partido.

La verdad es que deja mucho que desear”.

En ese sentido, Ramón López Félix aseguró que Morena no se equivocó en las elecciones pasadas, sino que fue el PT, quien no fue cordial.

Sin la coalición que no hubiera llegado el PT, por eso le pedimos que respete la decisión de Morena”.

Dicen no a apuntados

Asimismo, durante la rueda de prensa ofrecida ayer, dieron un rotundo no a la intención de contender en el 2021 a Gerardo Vargas Landeros, quien busca la gubernatura y a Milo Ibarra, quien se dice buscará la alcaldía de Ahome.