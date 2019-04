Billy Chapman presenta a la titular de la Dirección de Recaudación y Cobranza

Los Mochis.- El alcalde Billy Chapman, al terminar de dar los resultados del operativo de Semana Santa en Ahome, presentó a Onisa Juárez como la titular de la Dirección de Recaudación y Cobranza.

"La licenciada Onisa Juárez fue coordinadora mía en el Gobierno Federal en el Servicio de Administración Tributaria durante los años 2009 y 2012. Fue una de las personas que mayor cobranza realizó en la historia del Gobierno Federal", dijo el alcalde.

La nueva funcionaria municipal manifestó que es licenciada en Derecho y lleva muchos años en el tema de la cobranza del Servicio de Administración Tributaria.

"La cobranza no es fácil porque normalmente la gente lleva a cabo cuestiones personales que se traducen en adeudos. Entonces el cobrar no es fácil, pero sin embargo, hay diferentes formas de cobranza que las conocemos como de manera coactiva o persuasiva, conociendo al señor presidente municipal él es más de diálogo de la presencia ante los deudores. De hecho sale mucho más barato que hacer una cobranza fuerte y agresiva y no es la intención", comentó.

Añadió que es un honor haber sido llamada por el presidente municipal. El alcalde Billy Chapman informó que la cartera vencida en Ahome es de 420 millones de pesos entre gobierno central y la Junta de Agua Potable.

Onisa Juárez comentó que espera ver resultados positivos en corto plazo.