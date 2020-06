Billy Chapman presiona a PASA: le retiene el pago

Los Mochis, Sinaloa.- Durante el último año, Promotora Ambiental La Laguna, SA de CV, ha batallado para recibir a tiempo el pago por el servicio de recolección de basura, aunque ha tratado en la medida de lo posible de mejorar el servicio de recolección al aumentar la planta laboral y el parque vehicular.

Aun así, la administración municipal de Ahome ha retenido en varias ocasiones el pago por este servicio, confirmó Esteban Castañeda Quesney.

En ese sentido, el gerente operativo de PASA comentó que tan sólo este año el municipio le ha dejado de pagar en varias ocasiones. En este momento se le adeudan dos meses, abril y mayo, con una suma de 15 millones 877 mil 283.32 pesos, pero el servicio se da en todas las rutas, todos los días establecidos.

Sospecha

“Nosotros estamos analizando la situación específicamente cuando comenzamos a recibir estas señales como por ejemplo la retención de los pagos, pues en los últimos meses se han retrasado. A raíz de esta situación, de manera oficial hemos solicitado que se nos dé una información en este sentido.”

Indicó que la excusa del municipio ha sido el tener algunas fallas en el servicio; sin embargo, destacó que de parte de PASA y hasta del mismo Ayuntamiento se monitorea el servicio específicamente con la Dirección de Servicios Públicas, teniendo como resultado algunos retrasos en las rutas pero que al final son cubiertas.

“Nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que dice el contrato, por eso nosotros creemos que la retención del pago no es por la falla, cuando se llega a presentar una situación, algún tema de alguna queja o algún llamado de un ciudadano lo atendemos de inmediato y subsanamos.”

Comentó que ante algunas observaciones de las autoridades, pero sobre todo, con el afán de mejorar el servicio ante el incremento de la demanda existente, han tenido que invertir en aumentar el número de camiones, así como de trabajadores que permite tenemos mayor cobertura en todo el municipio.

“Nuestros camiones tiene GPS, diariamente checamos los recorridos. Hace algunos meses la empresa pidió 10 unidades seminuevas y con eso se mejoró mucho la calidad del servicio. Tenemos reuniones de seguimiento del servicio con el Ayuntamiento y no nos habían comentado una situación en la cual hubiera un problema en cuanto a la recolección del servicio”, señaló.

Regidores de protegen

Ante esta situación y con la incertidumbre si esta falta de pago se debe realmente a una falla en el servicio o un plan para afectar la imagen de PASA, algunos regidores del Cabildo ahomense solicitaron de manera oficial a la tesorera municipal, Ana Ayala Leyva, un informe sobre el motivo de esta suspensión.

Y es que temen que esta situación implique una obligación al derecho de seguir laborando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a favor de PASA.

El documento dice “les solicitamos nos informe el estado en que se encuentra el pago a favor de la empresa...de igual manera si existe algún impedimento legal o contractual que impida hacer el pago requerido. No deseamos como Ayuntamiento incurrir en un desacato y violación a la suspensión decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Al respecto, Fernando Arce, regidor del PAS, explicó que lo único que buscan es tener un panorama claro sobre el porqué el municipio está incumpliendo con PASA.

“Estamos solicitando el motivo por el cual no se le paga a PASA, si no hay algún elemento que lo impida, puede ser un incumplimiento de contrato, en ese sentido va el oficio, solicitar información. Queremos ver si hay algo sustentable porque de lo contrario estaríamos incurriendo en una falta porque no se puede retener el pago así nada más porque sí”, indicó.

Asimismo, comentó que si el municipio tiene pruebas que refuerzan la determinación de no pagar, se tienen que dar a conocer.

Regidores piden a la Tesorería Municipal un informe del porqué se le está dejando de pagar a PASA. Prevén una violación al contrato que pudiera terminar en sanciones. Foto: EL DEBATE

Regidores

Mientras tanto, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, especificó que la postura de la mayoría de los regidores es conocer la situación de real con PASA, pues coincidió con sus homólogos al señalar que de incumplir con el contrato se estaría incurriendo en una falta mayor.

“La síndica nos proporcionó un oficio en donde nos informa la falta de pago de PASA. Entonces nosotros nos juntamos para girar un oficio a la Tesorería y que ellos nos informaran para ver cuál es la situación porque no sabemos si hay otro contrato, si alguna otra empresa ya está brindando el servicio”, recalcó.

La edil señaló que en su momento se les dijo de la intención de cambiar de empresa para el servicio de la recolección de basura; sin embargo, nunca se les dio detalles de qué empresa sería ni cuándo ni por qué entraría a operar en el municipio.

“En su momento se habló de la posible llegada de otra empresa, mas nunca se dio algo por concreto, sólo supimos de las intenciones y ahorita hasta el momento la única información con la que cuenta es lo que ha salido publicada, por eso pedimos información a Tesorería.”

De igual forma, la regidora del PRI Rosa María López precisó que hasta el momento no se les ha dado ningún tipo de información, mucho menos sobre la compra de camiones que podrían servir para la recolección de basura.

Como miembro de la Comisión de Hacienda no hemos tenido ningún punto sobre esto. Tenemos que conocer el porqué el municipio tiene la intención de realizar estos cambios, aquí lo importante es velar por el municipio, sus habitantes y las finanzas del mismo.”

Preocupación

Por su parte, Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priista, comentó que se mostró sorprendido de que ya exista en Los Mochis un camión que aparentemente será utilizado por OPEcología para la recolección de basura, pues dijo que hasta el momento no se les ha dado a conocer la intención de que entre en operaciones otra empresa al servicio de recolección de basura.

“La verdad es que nos sorprende mucho ver un camión ya rotulado con los logos del municipio y de esta empresa. A nosotros no se nos ha dicho que quieren cambiar de empresa. De ser esa la intención, claro que tiene que plantearse y evidenciar si realmente PASA está incumpliendo. Hay temas, hay acuerdos, hay un contrato legal que se tiene que cumplir”, abundó.

Cabe señalar que para que entre al municipio otra concesionaria de la recolección de la basura debe lanzarse una nueva convocatoria para la licitación e incluso pasar la propuesta por el Comité de Adquisiciones y Cabildo, pero regidores y síndica procuradora, Angelina Valenzuela confirmaron que nada se ha hecho.

Para entender...

Municipio facilita llegada de OPEcologÍa para recolección de basura

La actual administración municipal encabezada por Manuel Guillermo Chapman Moreno ha facilitado la llegada de OPEcologÍa para el servicio de recolección de basura en el municipio de Ahome, dejando así a un lado a PASA, quien por más de 20 años se ha hecho cargo de este servicio. Apareció en una bodega de esta ciudad un camión para la recolección de basura rotulado con el logo del gobierno municipal y de la empresa en mención, pero además se dio a conocer la limpieza de un terreno ubicado en la zona de Choacahui, en donde aparentemente será el relleno sanitario de esta empresa, pero sin licitación de por medio.

